¿·Ç¯ÅÙÌÜÁ°¤Î½Õ¡Ä¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ´¶È¥é¥Ã¥·¥å¡¡ßÀ¸ýÍ¥¤¬´ßËÜÍýº»¥¢¥Ê¤¬Áê¼¡¤°È¯É½¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¡Ö´¶¼Õ¡×
¡¡Ç¯ÅÙ¤¬²þ¤Þ¤ë4·î¤òÌÜÁ°¤È¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤âÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë3·î¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤òºÌ¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ´¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤è¤ð¤³¡×¤ÎßÀ¸ýÍ¥¤Ï25Æü¡¢2020Ç¯3·î¤«¤é²ÐÍËÆü¤Î³Ö½µ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×!¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦50¡Ë¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ßËÜÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤âÆ±Æü¡¢²ÐÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£´ßËÜ¥¢¥Ê¤Ï6·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤ÎÆ±¶ÉÂà¼Ò¤âÈ¯É½¤·¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤¿¤À°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆËÁ¸±¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦20¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿Æü¸þºä46¤Î¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬Â´¶È¤òÈ¯É½¡£ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡ÖËÜÅö¤Ë»×¤¤½Ð¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡Á°Æü23Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦55¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£2017Ç¯4·î¤«¤é¡¢·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¡¢¤Ë¤³¤ë¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦SHELLY¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀîÅÄÍµÈþ¤Ê¤ÉÂ´¶È¥é¥Ã¥·¥å¡£³ÆÈÖÁÈ¤Î4·î¤«¤é¤Î¿·ÂÎÀ©¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£