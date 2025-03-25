¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¡©¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ËÜÅÚ³«Ëë¤òÁ°¤Ë»¶È±¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å Ã»È±»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥óÂçÃíÌÜ¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤êÃ«¥µ¥ó¡×¡ÖÈ±·¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡ÚMLB¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡Ý ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê3·î24Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¿¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¡Ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤«¤é¤Î¤¾¤¯¶ßÂ¤ËÃíÌÜ
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Î¸å¤Ë¤½¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ËÜÅÚ¤Ç¤Î³«Ëë¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¡ÈÈ±·¿¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤ò½ª¤¨¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ËÜÅÚ¤Ç¤Î³«Ëë¤òÁ°¤ËºÇ¸å¤ÎÄ´À°¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ê¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ë¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»î¹çÁ°¤ËÂçÃ«¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤ÇÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÏÈ±·¿¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤Ë¡£¼ª²ó¤ê¤Î¥µ¥¤¥É¤ò´¢¤ê¾å¤²¤¿ÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¡Ö´¢¤ê¾å¤²Ã«¡×¡ÖÂçÃ«È±ÀÚ¤Ã¤¿£÷¡×¡Ö¸åÆ¬Éô´¢¤ê¾å¤²¤Æ¤ë£÷¡×¡ÖÂçÃ«Ë·¼ç¡©¡×¤È¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤Ï»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈ±·¿¤ÎÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£´¢¤ê¾å¤²¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«¥¹¥Ý´¢¤ê¥Þ¥¸¡©¡×¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤êÃ«¥µ¥ó¡×¡ÖÈ±·¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤ËÂ³¤¡¢3²óÉ½¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤â»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤¬Á÷¤é¤ì2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎËÜÅÚ¤Ç¤Î³«ËëÀï¤Þ¤Ç»Ä¤ê1»î¹ç¡£ÌÀÆü¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Çµ×¡¹¤Î²÷²»¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë