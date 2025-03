オーガニック・国産原料にこだわったナチュラルなスキンケアアイテムと自由な発想のメイクアップアイテムを展開するブランド「THREE」から、“香りを摂る”というスタイルを提案する新シリーズ「センティッドアルケミー」が登場する。THREE 15周年発表会3月26日より、香りを“飲む”ノンアルコールジンとアルコールジン、香りを“食べる”ハードグミ、香りを“吸う”深呼吸サポートデバイスを数量限定で発売するということで、「THREE 15周年発表会」で詳細を聞いてきた。

○THREEの新シリーズ「センティッドアルケミー」とはTHREEの新シリーズ「センティッドアルケミー」「センティッドアルケミー」のコンセプトは、飲む・食べる・吸うという“香りを摂る”提案によって、未体験の“味わうマインドメンテナンス”を提供すること。ストレスや思考疲れを背景に、24時間の中で絶え間なく気分の切り替えを行っている現代人1人1人へ、新たなマインドメンテナンスの方法を提供するため、THREEはダイレクトに芳香を摂るスタイルを提案するという。ラインアップは、“飲む香り”として精油と同じ蒸留プロセスでボタニカルを味わうジン、“食べる香り”として咀嚼をするたびに植物のフレーバーが香り立つグミ、深呼吸へと導く深呼吸サポートデバイス。これらは、鼻で嗅ぐのではなく口の中で香りをたしなむ「口中香」という経路に着目しているという。○THREE センティッドアルケミー ディスティルド ノンアルコール ジンTHREE センティッドアルケミー ディスティルド ノンアルコール ジン最も口中香を意識して開発されたのが、「THREE センティッドアルケミー ディスティルド ノンアルコール ジン」。アルコール0.00パーセント、糖質0、プリン体0、カロリー0のギルトフリーで、心と気分を切り替える厳選9種のボタニカルによる奥行きある味わいが特徴的なノンアルコールジンだ。一部店舗では、アルコール43%の「THREE センティッドアルケミー ディスティルド ジン」も発売する。80種類の植物をはじめとした原材料を1年間かけて発酵、熟成して植物エキスをつくり、その植物エキスから抽出したベーススピリッツを使用。糖質0、プリン体0。「THREE センティッドアルケミーディスティルド ノンアルコール ジン」500mL 8,640円 THREE オリジナルショットグラス付※本商品は20歳以上の方の飲用を想定して開発「THREE センティッドアルケミー ディスティルド ジン」500mL 8,800円○THREE センティッドアルケミー チューンズTHREE センティッドアルケミー チューンズ多忙な瞬間を軽やかにチューニングする、プレミアムなハードグミ。香りを噛むことによって自らを調整するような新感覚のグミで、マリン由来コラーゲンのゼラチンによって作られたハードなテクスチャー、そしてハーブとスパイスの心地よい刺激を感じられるのが特徴だ。口の中へ投げ込み噛めばたちまち広がる「辛」「涼」「酸」が、咀嚼するたびに舌と脳に舞い込む。フレーバーは3種類で、最もハードな噛み応えのジンジャー&スパイスフレーバー「01 SPICE UP SCENE〈エクストラハード〉」、ハードなテクスチャ―で、突き抜けるミントフレーバーの「02 INVISIBLE GARDEN〈ハード〉」、レモンの爽やかな酸味が弾けるフレッシュなシトラスフレーバーの「03 CITRUS SURPRISE〈ミディアム〉」。「THREE センティッドアルケミー チューンズ」全3種 各20粒 リナロール、β-カリオフィレン配合3,240円※本商品は成人の方の喫食を想定して開発○THREE センティッドアルケミー イントゥフロー バイ ブリーザーTHREE センティッドアルケミー イントゥフロー バイ ブリーザーキャップを外し、口に加えてからゆっくりと息とともにフレーバーを吸い込み、ゆっくりと息を吐き出すことで心地よい深呼吸を行える、ボタニカルのニュアンスを水蒸気に閉じ込めた深呼吸サポートデバイス。ニュートラルな自分へと戻したり、頭をクールダウンさせたり、深呼吸によって得られるメリットに、“フレーバー”という付加価値を加え、瞬間的にスイッチング。ニコチン0、タール0、そしてカロリー・糖質も0。充電不要の使い切りツールで、約400回吸引可能。フレーバーは3種類用意している。「THREE センティッドアルケミー イントゥフロー バイ ブリーザー」全3種 3,300円 THREE オリジナルポーチ付※成人の方の使用を想定慌ただしい毎日にストレスを感じているなら、THREEの「センティッドアルケミー」シリーズで精油のパワーを体感してみては。栗田優花 くりたゆうか 大学時代、インターンシップで女性向けメディアの化粧品・メイク・スキンケア等の美容系記事の執筆を担当。化粧品検定1級等の資格を取得。2022年にマイナビニュース編集部に加入し、美容系の記事編集を担当。 この著者の記事一覧はこちら