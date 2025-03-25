ÃæÅç·ò¿Í¡ÖSixTONES¤ÈÆ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¿¡×¶öÁ³¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö´ñÀ×¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦Àþ¡©¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/25¡ÛÃæÅç·ò¿Í¤¬3·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£SixTONES¤Èµ¢¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ßÏ¢È¯¥ÉÇÉ¼ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò
¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÅç¤Ï¡ÖSixTONES¤ÈÆ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡£¤Ç¡¢¤À¤¤¤¹¤Á¤Ê¤¸¤§¤·¤ª¤¤¤¿¡×¤È¥¸¥§¥·¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÃæÅç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖN¡¿bias¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢SixTONES¤Ï¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖYOUNG OLD¡×¤ÇËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¥ê¥ê¥¤¥Ù¤¢¤ê¤¬¤È¡×¡Ö¥¹¥È¥ó¥º¥É¡¼¥à¤ª¤Ä¤«¤ì¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤ªÈè¤ì¡ª¡×¡Ö¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÈSixTONES¤¬Æ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤È¤«²¿»ö¡©¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¶öÁ³¤Î°ìÃ×¡×¡Ö´ñÀ×¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¿Í¹øÈ´¤«¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÇË²õÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦Àþ¡©¡×¡ÖÊõÁ¥¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¡¢¿·¤¿¤Ê»î¤ßÏ¢È¯¥ÉÇÉ¼ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò
¢¡ÃæÅç·ò¿Í¡¢Æ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÅç¤Ï¡ÖSixTONES¤ÈÆ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡£¤Ç¡¢¤À¤¤¤¹¤Á¤Ê¤¸¤§¤·¤ª¤¤¤¿¡×¤È¥¸¥§¥·¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÃæÅç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖN¡¿bias¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢SixTONES¤Ï¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖYOUNG OLD¡×¤ÇËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¥ê¥ê¥¤¥Ù¤¢¤ê¤¬¤È¡×¡Ö¥¹¥È¥ó¥º¥É¡¼¥à¤ª¤Ä¤«¤ì¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÃæÅç·ò¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤ªÈè¤ì¡ª¡×¡Ö¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÈSixTONES¤¬Æ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤È¤«²¿»ö¡©¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¶öÁ³¤Î°ìÃ×¡×¡Ö´ñÀ×¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¿Í¹øÈ´¤«¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÇË²õÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦Àþ¡©¡×¡ÖÊõÁ¥¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û