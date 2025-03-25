¶À¤ÎÆæ¤Ø²Ì´º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¤¥ó¥³¤µ¤ó¡ª ¡ÖÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤è¡©¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹²¤Æ¤ÆÊó¹ð¤ËÍè¤ëÆ°¤¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¶À¤ËÌ´Ãæ¤Ê¥¤¥ó¥³¤µ¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦tina¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¶À¤ËÌ´Ãæ¤Ê¥¤¥ó¥³¤µ¤ó
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤Îtina¤µ¤óÂð¤Î¥¤¥ó¥³¤µ¤ó¤¬¶À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤ò¥¸¡¼¥Ã¤È¸«¤¿¤ê¡¢
¡¡ÇØ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢
¡¡Â¤ò³Ý¤±¤¿¤ê¡¢¶À¤ò¥³¥Ä¥³¥ÄÆÍ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤Îtina¤µ¤ó¤Ø»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¥¤¥ó¥³¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹¥´ñ¿´¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÌµ¸À¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´¶¾ð¤¬¹·¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¥¤¥ó¥³¤µ¤ó¤Ï²¿¤ä¤é¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¶À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£tina¤µ¤ó¤Ø¶á¤Å¤²¿¤ä¤éÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿¤â¶À¤ØÄ¥¤êÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¸å¤í¤Ë²ó¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤¤¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥¤¥ó¥³¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø¡£
¡¡¶À¤Ë±Ç¤ëÃ¯¤«¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤â¸å¤í¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥¤¥ó¥³¤µ¤ó¤Ï¶À¤Î¸å¤í¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤Ç¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡¢¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ì´º¤ËÆæ¤Ø¤ÈÄ©¤ó¤À¥¤¥ó¥³¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ØÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ô¥ç¥ó¥Ã¤ÈÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶À¤ò¸«¤Æ¤Ïtina¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥³¤µ¤ó¤È¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥³¤µ¤ó¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à»ÑÀª¤ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ø¤Î¿®Íê¤ò´¶¤¸¤ë»Ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤É¤¦¤¾Æ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£