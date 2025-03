2025年3月より開幕した、「ハリー・ポッター」でおなじみの白い口ひげが出来るドリンク「バタービール」をイメージしたメニューやグッズが楽しめる、初の「バタービール・シーズン」

「バタービール・シーズン」を記念し、タリーズコーヒーに「バタービール」からインスパイアされたフローズンドリンク「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」が登場します☆

タリーズコーヒー “Magical Coffee Time” 〜Enjoy “BUTTERBEER TM” flavors at Tully’s Coffee〜「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」

価格:740円(税込)

発売日:2025年4月2日(水)〜

※店舗によって異なる場合があります

サイズ:Tallのみ

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

タリーズコーヒーに「バタービール」からインスパイアされたフローズンドリンク「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」が登場!

『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』で「ハリー・ポッター」「ロン・ウィーズリー」「ハーマイオニー・グレンジャー」の3人が「3本の箒」で集まった際に初めて登場した「バタービール」

そのバタースコッチとショートブレッドのような風味で、世界中のファンに愛されています。

今回、日本のカフェチェーンの中で初めて、バタービールの味わいをより身近に、気軽に楽しみ、一緒に「バタービール・シーズン」をお祝いできるドリンクが期間限定でラインナップ。

「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」は、タリーズならではのバタービールの味わいを追求し、キャラメル風味のシェイクにエスプレッソのほろ苦さをプラス。

とろっとしたバタービール風味の甘いホイップを泡に見立てて、見た目でもバタービールが表現されています。

なめらかな口あたりにバターやキャラメルのような甘い香りが広がり、エスプレッソの程よい苦みがアクセントになった満足感のあるドリンク。

カップに直接口を付けて味わうことで、作中のあの名シーンを想像しながら楽しむことができます☆

※コラボレーション限定のデザインカップで提供されます

※アルコールは含みません

ハリー・ポッター バタービール ミニチャーム

価格:「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」1杯につき+1,100円(税込)で購入可能

※単品での購入はできません

※2025年4月2日(水)のみひとり2個までの購入制限があります

「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」と一緒に購入できる「ハリー・ポッター バタービール ミニチャーム」も登場。

バタービールがそのまま小さくなったようなビジュアルのキーホルダーです。

コラボレーション限定のデザインカップに、シュワシュワとした液体と白い泡を再現した、カバンやポーチに付けて楽しめる「ハリー・ポッター」グッズです☆

「バタービール・シーズン」を記念して発売される、身近に、気軽に、楽しめる、バタービール風味のドリンク。

タリーズコーヒーにて2025年4月2日より販売が開始される、“Magical Coffee Time” 〜Enjoy “BUTTERBEER TM” flavors at Tully’s Coffee〜「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」の紹介でした☆

