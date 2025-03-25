½Õ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Áー¥à¡Ø¿·³ã¥Üー¥¤¥º¡Ù

¼Ì¿¿³ÈÂç

½Õ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¿·³ã»Ô¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Áー¥à¤¬¡¢¿·³ã»Ô¤ÎÃæ¸¶»ÔÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¸¶»ÔÄ¹¤òÉ½·É¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Áー¥à¡Ø¿·³ã¥Üー¥¤¥º¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£2024Ç¯10·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥Üー¥¤¥º¥êー¥°¿®±Û¥Ö¥í¥Ã¥¯Í½Áª¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢26Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë½Õ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤é¤ÏÀè½µ¡¢¿·³ã»ÔÌò½ê¤ÇÃæ¸¶»ÔÄ¹¤Ë½Ð¾ì¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£ÅÄÃæ·òÂÀÏº´ÆÆÄ
¡Ö¼è¤Ã¤¿¤é¼è¤êÊÖ¤¹¡£¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀï¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×

¢£º¬ÄÅ¿¿ÀÙ¼ç¾­
¡Ö¤Þ¤º¤Ï2¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢Àª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤­¤¿¤é¥Áー¥àÁ´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡ØÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡ÙÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×

¿·³ã¥Üー¥¤¥º¤Ï¡¢27Æü²¬»³ËÌ¥Üー¥¤¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£