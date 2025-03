´öÅÄ¤ê¤é½ñ¤­²¼¤í¤·¿·¶Ê¡ÖÎøÉ÷¡×¤¬ABEMA¡Øº£Æü¹¥¤­¡Ù¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÊÔ¼çÂê²Î¤Ë·èÄê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「新しい恋が始まるときの戸惑いや葛藤、そして胸が高鳴る瞬間を描きました」(幾田りら)

幾田りら書き下ろしの新曲「恋風」が、ABEMAにて4月7日21時より放送がスタートする『今日、好きになりました。』の新シリーズ『今日、好きになりました。ニュージーランド編』の主題歌に決定した。

併せて、2022年に放送された『今日、好きになりました。蜜柑編』の主題歌「スパークル」を、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて披露した際の「スパークル-From THE FIRST TAKE」が、挿入歌として起用されることも発表となった。

『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちのリアルで等身大の“恋”と“青春”を追いかける恋愛リアリティーショー。数日間の限られた旅の中で繰り広げられる彼らの心の動きを追う。

幾田は、2019年11月リリースの「ロマンスの約束」が『今日、好きになりました。向日葵編』の主題歌に、2022年リリースの「スパークル」が『今日、好きになりました。蜜柑編』の主題歌に起用されており、今回で3年ぶり3度目の主題歌担当となる。

新曲「恋風」は、恋をすることで生まれる淡い感情や、相手を想う気持ちを表現した、春の訪れを感じさせる爽やかな楽曲となっている。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「DREAMER」

2025.03.19 ON SALE

SINGLE「百花繚乱」

番組情報

ABEMA『今日、好きになりました。ニュージーランド編』

04/07(月)21:00~放送スタート

『今日、好きになりました。』番組サイト

https://abema.tv/lp/kyousuki-official

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/