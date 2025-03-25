¤¸¤ã¤¤¤¬ÁÀ¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ë¿Íµ¤¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¡Ú¤¸¤ã¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡ÛÂè150²ó
¤¢¤é¤æ¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦ÃË¡¦¤¸¤ã¤¤¡£ÇÏ·ô¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¶Ë°Õ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Úº£½µ¤Î¤ªÇº¤ß¡¦Âè150²ó¡Û¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ¤Î¤³¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°Õ³°¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡£¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¤¸¤ã¤¤¤Îº£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
°¦ÃÎÇÕ¤Ïº®Àï¤ÎÃæ¡¢¿ä¾©ÇÏ¤Î10ÈÖ¿Íµ¤¥ï¥¤¥É¥é¥È¥¥¡¼¥ë¤¬¾¡Íø¡ª¡¡Æ±¤¸¤¯¿ä¾©ÇÏ¤Î8ÈÖ¿Íµ¤¥°¥é¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤â4Ãå¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀËÜÌ¿ÇÏ¤¬»´ÇÔ¡£ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤ÏÂÐ¹³¤Î7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥³¥È¥ô¥§¥ê¡¼¥¡¼¤¬2Ãå¡£¤³¤Á¤é¤âËÜÌ¿ÇÏ¤¬6Ãå¤ÈÈùÌ¯¤ËÍ½ÁÛ¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Íè½µ¤Ï¹â¾¾µÜµÇ°¤ÇGI¤¬¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¥Ô¥ó¥È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤Ø¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ÉËÍ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËËÍ¤Î¿¿¹üÄºÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÏ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬È¯¸«¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Û¤ÜÊÊ¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤³¤ì¤Ï²¿¸Î¤«ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤È¤«Êª»ö¤È¤«¤Ê¤ó¤«¼Ð¤á¤Ë¸«¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¢º¬°Å¤Ç¹Í¤¨²á¤®¤Á¤ã¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ä¹½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ã»½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤È¤«¤â¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Êª»ö¤ò°ìÄê¤ÎÊý¸þ¤«¤é¸«¤ë¿Í¤¬ÂçÂ¿¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¤º¤é¤·¤¿¤ê¡¢Î¢¤«¤é¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌÌÇò¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥È¤òºî¤ë»þ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬·ë¹½Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤Î°Î¿Í¤¿¤Á¡¢¥¬¥ê¥ì¥ª¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¿¤é¡¢ÃÏµå¤¬´Ý¤¤¤³¤È¤Ë¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ÅÎÏ¤Ê¤ó¤ÆÈ¯ÁÛ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»þ´Ö¤ÎÂ®¤µ¤Ï°ìÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ¬¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÙ¤¬¿Í¤È°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈ¯¸«¡¢È¯ÌÀ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À¡Ú¿§¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÊª»ö¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡¡¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤ß¤¬½Ð¤ë¤è¡Û
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬¾¡¤Æ¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾¡¤Á¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤¬¸«¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¿Í¤è¤ê¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¹¶Î¬¤¬½ÐÍè¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¾¡¤Á¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÂê¤Î¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶¥ÁöÇÏ¤Î¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÀ®ÀÓ¡£¿·Ê¹¤Ë¤Ï¶áÁö¤ÎÀ®ÀÓ¤·¤«ºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸«¤Þ¤¹¡£
Ãå½ç¤â2Ãå¤À¤È¹¥À®ÀÓ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢2ÉÃÎ¥¤µ¤ì¤¿2Ãå¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë0.3º¹¤Î10Ãå¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤Þ¤º¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÎ¤È°ã¤¤¡¢º£¤Ï´ÊÃ±¤Ë²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¶¥ÇÏ¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹¥Áö¾ò·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐµÙ¤ßÌÀ¤±¤¬Áö¤ë¤È¤«¡¢µ÷Î¥Ã»½Ì¤¬Áö¤ë¤È¤«¡¢1¥ì¡¼¥¹¤ª¤¤Ë¹¥Áö¤¹¤ë¤È¤«¡¢Æ»°¤Ë¶¯¤¤¡¢º¸²ó¤ê¤ÏÁö¤ë¡¢¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤À¤È¹¥Áö¡¢Ùæ¤Þ¤ì¤ë¤È¼å¤¤¡¢ÍÎ¼Ç¤À¤ÈÁö¤ë¡¢½ë¤¤»þ´ü¤ÏÁö¤ë¡¢¶ö¿ôÏÈ¤À¤ÈÁö¤ë¡¢µ³¼ê¤È¤ÎÁêÀ¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤¢¤²¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤è¤ê¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ê¼ÁÌä¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ¤Ï¡¢1¤Äµó¤²¤ë¤Ê¤éÀøºßÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ë¡¢¶áÁö¤ÎËÞÁö¤Ç¿Íµ¤¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤Þ¤¿ËÞÁö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¿Íµ¤¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÇÏ¤¬¤É¤³¤«¤Ç¾¡¤Æ¤ì¤Ð¹âÇÛÅö¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó°ìÀ¸¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡£
3·î12Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥À¥¤¥ª¥é¥¤¥ÈµÇ°¤Î¥»¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥³¡¼¥ë¤ÏÆ¬¸ÇÄê¤ÇÅªÃæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤Ê¤Î¤Ç2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡£µÕ¤Ë¥¢¥ë¥ì¥Ã¥¡¼¥Î¤Î¤è¤¦¤Ê²á¾ê¿Íµ¤¤ÎÇÏ¤Ï³°¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤¢¶¥ÇÏ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Þ¤ËÅö¤¿¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤ÏÅöÁ³¹âÇÛÅö¤Ç²ó¼ý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ù¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤Çº¤ß»ö¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡¦ÀÊÌ¡¢ÁêÃÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡ÊÇ¯Îð¤ä¿¦¶È¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤âÌÀµ¤·¡¢°Ê²¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤ÇÁêÃÌÆâÍÆ¤ò¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤¬¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅª»×¹Í¡×¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Újay_sodan@shueisha.co.jp¡Û¤Þ¤Ç¡ª
¤¸¤ã¤¤
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤òÃ´Åö¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï9370Ëü±ß¤ÎÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ø²Ô¤°¥á¥ó¥¿¥ë ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¿´¤Îºî¤êÊý¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£
¹½À®¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«