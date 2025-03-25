¸áÁ°¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¡¢ÊÆ´ØÀÇ·üÇ°ÏÂ¤é¤°¡¡Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï¿¤ÓÇº¤ß
Hiroko Hamada
¡ÎÅìµþ¡¡£²£µÆü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£·£³±ß£²£±Á¬¹â¤Î£³Ëü£·£¸£¸£±±ß£·£°Á¬¤È¡¢È¿È¯¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ë·üÇ°¤¬ÏÂ¤é¤®Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤¬¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÇÄ«Êý¤Ï·øÄ´¤Ç¡¢¿´ÍýÅªÀáÌÜ¤Î£³Ëü£¸£°£°£°±ß¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹ñÆâ¶âÍø¤Î¾å¾º´ðÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÊÆ´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£³£´£´±ß¹â¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¹â¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤ä¼çÎÏÌÃÊÁ¤¬Çã¤ï¤ì¡¢°ì»þ£µ£°£·±ß¹â¤Î£³Ëü£¸£±£±£µ±ß£¶£µÁ¬¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£±ß°Â¤¬»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö³ô¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Çã¤¤¤ÎÀª¤¤¤ÏÂ³¤«¤º¼¡Âè¤Ë¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¡£Á°¾ì¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï£³Ëü£·£¹£°£°±ß¤ò¶´¤ó¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¾¾°æ¾Ú·ô¤Î¥·¥Ë¥¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦·¦ÅÄÊþ°ìÏº»á¤Ï¡ÖÄ«Êý¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤ÎÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÆâ¶âÍø¤Î¾å¾º¤¬ÆüËÜ³ô¤Î¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÌÌ¤Ç¤Ï£³Ëü£·£·£°£°±ßÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë£²£µÆü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´´¶¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢½ªÃÍ¤Ç°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¡×¡Ê¹ñÆâ¾Ú·ô¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
ÌÜÀè¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾°æ¾Ú·ô¤Î·¦ÅÄ»á¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ëÅ¸³«¤ÏÂ³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï²£¤Ð¤¤·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡×¤È¤·¡¢£³Ëü£¶£µ£°£°±ß¡½£³Ëü£¸£µ£°£°±ßÄøÅÙ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤Ï£°¡¥£³£²¡ó¹â¤Î£²£·£¹£¹¡¥£¹£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸áÁ°¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇãÂå¶â¤Ï£±Ãû£¹£³£¶£·²¯£´£¶£°£°Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£Åì¾Ú£³£³¶È¼ï¤Ç¤Ï¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤É£²£´¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¢¶ä¹Ô¡¢¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¤Ê¤É£·¶È¼ï¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¡¢Å´¹Ý¡¢¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¤ËÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Î°ú¤¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿ÅìÊõ¤¬ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¾®Éý¹â¡¢¥¹¥º¥¤Ï£²¡óÄ¶¹â¤À¤Ã¤¿¡£»Ø¿ô´óÍ¿ÅÙ¤ÎÂç¤¤¤Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï£±¡óÄ¶¹â¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¾®Éý°Â¤À¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¥¬¥¹¡¢Âçºå¥¬¥¹¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÆÍî¿ô¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê£¸£¹£¸ÌÃÊÁ¡Ê£µ£´¡ó¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬£¶£µ£µÌÃÊÁ¡Ê£´£°¡ó¡Ë¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤¬£¸£´ÌÃÊÁ¡Ê£µ¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£