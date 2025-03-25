ËÜ¿Í¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤ë50¼þÇ¯µ­Ç°¥ì¥³¡¼¥É¥Ð¥Ã¥°¡ÊÀµÌÌ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¤Ï¤Ã¤Ô¤¤¤¨¤ó¤É¡¢¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ì¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç³èÆ°¤·¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦ÎëÌÚÌÐ¤¬¡¢1st¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBAND WAGON¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é50Ç¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¡ØBAND WAGON-50th Anniversary-2025¡Ù¤ò¤­¤ç¤¦25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£

¡Ú²èÁü¡Û50¼þÇ¯µ­Ç°¥ì¥³¡¼¥É¥Ð¥Ã¥°¤ÎÎ¢ÌÌ

¡¡¡ØBAND WAGON¡Ù¤Ï¡¢1974Ç¯¤ËÎëÌÚ¤¬Ã±¿È¤ÇÅÏÊÆ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢º£ºî¤ÏËÜ¿Í´Æ½¤¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼CD¤È¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î2ËçÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2008Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Ì¤È¯É½¶Ê¡ÖÈùÇ®¾¯Ç¯¡×¡Ö¥¹¥Î¡¼¡¦¥¨¥­¥¹¥×¥ì¥¹¡×¡Ö¿ÍÎÏÈô¹Ôµ¡¤ÎÌë¡×¡ÖÍ¼¾Æ¤±ÇÈ»ß¾ì¡×¤ÎÌ¤ÊÔ½¸¥í¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤­¤ç¤¦Àµ¸á¤«¤é¥¯¥é¥¦¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤È¡ØBAND WAGON¡Ù¤ÎLP¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿50¼þÇ¯µ­Ç°¥ì¥³¡¼¥É¥Ð¥Ã¥°¡ÊËÜ¿ÍÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£