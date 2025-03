岡山県岡山市内のイオンモール岡山内に「ディズニーストア 岡山イオンモール店」がグランドオープン!

ディズニーの魔法で命を吹き込まれた絵本をイメージした温かみを感じられる空間で、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、人気ブランドとの共同企画グッズが販売されます☆

「ディズニーストア 岡山イオンモール店」グランドオープン

グランドオープン日:2025年4月22日(火)

営業時間:10:00〜21:00

所在地:〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井一丁目2番1号 イオンモール岡山 3階

「ディズニーの魔法で命を吹き込まれた絵本」をイメージした、温かみを感じられる「ディズニーストア 岡山イオンモール店」がグランドオープン!

エントランスでは、「魔法使いの弟子」に扮した「ミッキーマウス」のスタチューがゲストをお出迎えします。

伝説のアニメーターたち“ナイン・オールド・メン”が描いたディズニーキャラクターのアートを用いた店内はファン必見です。

さらに「ダンボ」や「くまのプーさん」のぬいぐるみフォトスポットも設置。

たくさんのディズニーキャラクターに囲まれながらお買い物が楽しめます。

店内には、ディズニーやピクサーグッズ約1,200点をラインナップ。

ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity(ユニベアシティ)」や「UniBestiez(ユニベスティーズ)」、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」をはじめ、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、人気ブランドとの共同企画商品など、豊富に取り揃えられます。

※グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となります。詳細は、後日ディズニーストア ニュースページより確認ください

岡山イオンモール店限定グッズ

グッズ名・価格:左から)

・ぬいぐるみ 各3,800円(税込)

・ぬいぐるみキーチェーン 各2,800円(税込)

グランドオープンを記念し、岡山イオンモール店限定グッズが登場!

岡山にルーツがあるといわれる昔ばなし「桃太郎」にちなんだデザインのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが発売されます。

ぬいぐるみは、はちまきや羽織を身に着けた「ミッキーマウス」と、

金棒を手に持ちトラ柄のパンツ姿の「グーフィー」がラインナップ。

ぬいぐるみキーチェーンは、白いイヌの姿をした「プルート」

サルのコスチュームを着た「チップ」と

同じくイヌの装いがお似合いな「デール」

キジの装いをした「ドナルドダック」などが展開されます。

細部までこだわった岡山イオンモール店でしか手に入らない特別なグッズも要チェックです☆

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

グランドオープン記念のプレゼントキャンペーンを実施

実施期間:2025年4月22日(火)〜なくなり次第終了

「ディズニーストア 岡山イオンモール店」のグランドオープンを記念したプレゼントキャンペーンを実施。

税込み5,000円以上購入された方には、岡山イオンモール店限定デザインのオリジナルトートバッグがプレゼントされます。

さらに店内では、希望された方に岡山イオンモール店限定のショップカードをプレゼント☆

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※内容は都合により中止、または変更される場合があります

ディズニーストアクラブポイント5倍キャンペーン

実施期間:2025年4月22日(火)〜4月24日(木)

ディズニーストアクラブのポイント5倍キャンペーンを実施。

ディズニーストアクラブの登録で、さらにお買い物を楽しめます。

「ディズニーの魔法で命を吹き込まれた絵本」をイメージした新店舗。

2025年4月22日にグランドオープンする「ディズニーストア 岡山イオンモール店」の紹介でした☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

