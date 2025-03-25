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Out-group animosity drives engagement on social media | PNAS
Hostility towards outsiders motivates engagement on social media
https://www.psypost.org/hostility-towards-outsiders-motivates-engagement-on-social-media/
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