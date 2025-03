¡Ö¸áÁ°3»þ¤Î´¶À­¡×TXT¡¦¥Ü¥à¥®¥å¡¢¥½¥í¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥×¡ØPanic¡Ù¤ÎÂè1ÃÆ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¸ø³«

TOMORROW X TOGETHERのボムギュが、ソロミックステープのコンセプトフォトを公開した。

【写真】ボムギュ、バキバキの二の腕に「漢すぎ」

ボムギュは3月25日、グループの公式SNSとウェブサイトにソロミックステープ『Panic』の最初のコンセプトフォトを公開した。

ベッドと鏡を背景に撮影された今回の写真は、“感性派ボムギュ”の一面を捉えている。

(写真=BIGHIT MUSIC)

明るく快活なイメージで知られるボムギュだが、その裏には豊かな感受性を持っている。ファンの間では「午前3時と午後3時が共存する人」とも表現されている。

今回公開された写真は“午前3時のボムギュ”を描いたもので、ベッドの上で物寂しそうに横たわる姿や、布団をかぶって座る姿などが収められた。

哀しみに沈んだような眼差しは、彼ならではの切ない雰囲気を際立たせている。鏡を背景にしたカットでは、打撲や傷を負った姿で登場し注目を集めた。まるで鏡の中に閉じ込められたかのような演出は、新曲に対する好奇心をいっそう掻き立てた。

『Panic』はロックバンドサウンドをベースにしたボムギュの自作曲。ボムギュはこれまで、2ndミニアルバムの『The Dream Chapter:ETERNITY』の収録曲『Maze in the Mirror』や、2023年の3rdフルアルバム『The Name Chapter:FREEFALL』の収録曲『Blue Spring』など、さまざまな楽曲制作に参加し、着実に実力を積んできた。自身の音楽と率直な想いを込めた『Panic』に、多くの関心が寄せられている。

(写真=BIGHIT MUSIC)

なお、ボムギュが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在、ワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 'ACT:PROMISE'-EP.2-」を開催中だ。3月20日にバルセロナでヨーロッパツアーの幕を開けた彼らは、25日にロンドン、27日にベルリン、30日にパリ、そして4月1日にアムステルダムで公演を行う。

(記事提供=OSEN)

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。