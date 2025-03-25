RKC¹âÃÎÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬3·î25Æü¹âÃÎ¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢¹âÃÎ¿Ê½Ð10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥Õ¥§¥¢¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£

25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥»¥Ö¥ó¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¹âÃÎ¸©½ÐÅ¹10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤¹¤ë¡Ø¹âÃÎ¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¢¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸©»º¤Î¥Ê¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥Ê¥¹¤Î¤¿¤¿¤­¤ä¡¢¹âÃÎ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ªー¥í¥é¥½ー¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥­¥ó¥Ê¥ó¥Ð¥óÐ§¤Ê¤É¡¢8¼ïÎà¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£

¥»¥Ö¥ó¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬¹âÃÎ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯3·î¡£Á´¹ñ¤Ç44ÈÖÌÜ¤Ç¡¢¥ªー¥×¥óÅöÆü¤Ï¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤Ç³«Å¹¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï3Å¹ÊÞ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÄÅÌîÄ®¤«¤é¹áÆî»ÔÌë¿ÜÄ®¤Þ¤Ç51Å¹ÊÞ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

25Æü¡¢¥»¥Ö¥ó¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢°æ¾åÉûÃÎ»ö¤Ë¾¦ÉÊ¤òPR¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¤È¤ª¼ò¤ò½ü¤¯6¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤ò»î¿©¤·¤¿°æ¾åÉûÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö¹âÃÎ°¦¤ò´¶¤¸¤ë¾¦ÉÊ¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ø¹âÃÎ¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¢¡Ù¤Ï4·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Ãæ»Í¹ñ¤Î700¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£