¡ÚÃæÆü¡Û°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤é¤¬Ç®ÅÄ¿ÀµÜ»²ÇÒ¡¡¡Ö·èÃÇÎÏ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÃæÆü¤Î°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤é¤¬£²£µÆü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¡££³Æü¸å¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉ¬¾¡µ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£±·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î½é¿Ø¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¡¢·èÃÇÎÏ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¡¢Â«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÁª¼ê¤Ë¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¾ï¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥º¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤ÎÆ£Åè·ò¿ÍÅê¼ê¤Ï¡ÖÇ¤¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Âè°ì¡£¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤»þ¤Ë¡¢°ì¸À¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤â¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¼«³Ð¤ò¸«¤»¤¿¡£