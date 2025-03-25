Íè·î³«¹» ¸©Æâ½é¤ÎÌë´ÖÃæ³Ø Ž¢¤¤¤í¤ÏÃæ³Ø¹»Ž£¹»¾Ï·è¤Þ¤ë
¡¡Íè·î³«¹»¤¹¤ë¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÌë´ÖÃæ³Ø¡Ö¤¤¤í¤ÏÃæ³Ø¹»¡×¤Î¹»¾Ï¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é·è¤Þ¤ê¡¢É½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ìë´ÖÃæ³Ø¹»¤Ï¡¢Àï¸å¤Îº®Íð¤ä²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Ê¤É¤Ç½½Ê¬¤ÊµÁÌ³¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Î³Ø¹»¤Ç¤¹¡£
¡¡Íè·î¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î³«ÍÛ¹â¹»¤ÎÃæ¤Ë¸©Æâ½é¤ÎÌë´ÖÃæ³Ø¹»¡Ö¤¤¤í¤ÏÃæ³Ø¹»¡×¤¬³«¹»¤·¤Þ¤¹¡£¸©¤ÏµîÇ¯¡¢³Ø¹»¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¡¢¹»¾Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊç½¸¤·¡¢151ÅÀ¤ÎÃæ¤«¤éÊ¿»³ÍÛ°ì¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ÏÃæ³Ø¹»¤òÉ½¤¹¡Ö¤¤¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌë¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë·î¤äÀ±¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹»¾Ï¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¦Ê¿»³ÍÛ°ì¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬´õË¾¤ÈÌ´¤òÊú¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ø¹»¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç±þÊç¤·¤¿¡£¡Ê¹»¾Ï¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ï¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¤¤¤í¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¤Ï¡¢Íè·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢³°¹ñ¿Í1¿Í¤ò´Þ¤à¡¢10Âå¤«¤é80Âå¤ÎÀ¸ÅÌ20¿Í¤¬³Ø¹»À¸³è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£