「スター・ウォーズ」シリーズ待望の最新作「スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー」シーズン2より、本予告編映像とポスタービジュアルが届けられた。軽快さがあったから一転、今回は迫り来る戦火を予感させるシリアスな映像だ。

シーズン1に続き、大人気映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』直前までの4年間を描く。本予告では、まだ名もなき市民の一人であるキャシアンを始め、反乱軍の女性リーダーとなるモン・モスマやキャシアンと旧知の仲であるビックスらが帝国の脅威に立ち向かう決意を見せている。



シーズン1でキャシアンに“大義”のための戦いを持ち掛けた謎の男ルーセン・レイエルや、反乱軍の指導者モン・モスマ、過激派組織パルチザンのリーダーであるソウ・ゲレラ、デス・スター建設を推進する帝国軍のオーソン・クレニックも登場。

銀河の反乱分子たちが帝国という脅威に立ち上がっていく激動の時代。ラストに登場する「反乱軍へようこそ」というセリフが印象的だ。名もなき戦士たちが命を懸けて戦った、銀河の“革命”と“希望”の物語が新たに刻まれる。

主演のディゴ・ルナは、17年ぶりに日本で開催される究極の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」(4月18-20日、幕張メッセ開催)にも来日予定。「スター・ウォーズ:キャシアン・アンドー」シーズン2は2025年4月23日(水)よりにて日米同時独占配信開始。

