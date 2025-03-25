ÀÐÀî¸©µÄ11´üÌÜ¤Î°ðÂ¼·úÃË»á¤¬»àµî¡¡±©ºð»Ô±©ºð·´ÆîÉôÁªµó¶è¤ÏÊä·çÁªµó¤Ø
ÀÐÀî¸©µÄ²ñµÄ°÷11´üÌÜ¤Ç¡¢±©ºð»Ô±©ºð·´ÆîÉôÁªµó¶èÁª½Ð¤Î°ðÂ¼·úÃË¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£81ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ðÂ¼¸©µÄ¤Ï23Æü¡¢Åìµþ¤Î¼«Âð¤ÇºÊ¤È¤¤¤¿¤È¤³¤í¿´ÉÔÁ´¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¸áÁ°11»þº¢¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£81ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
°ðÂ¼¸©µÄ¤Ï1983Ç¯¤Î½éÅöÁª°ÊÍè¡¢11²ó¤ÎÅöÁª¤ò½Å¤Í¡¢¸©µÄ²ñ¤Ç¤ÏµÄÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ç¤Ï2020Ç¯¤«¤éºÇ¹â¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÌëÊÂ¤Ó¤ËÁòµ·¤Ï¡¢²ÈÂ²Áò¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ðÂ¼¸©µÄ¤Î»àµî¤ËÈ¼¤¤¡¢±©ºð»Ô±©ºð·´ÆîÉôÁªµó¶è¤Ç¤Ï·ç°÷¤¬À¸¤¸¤¿Æü¤«¤é50Æü°ÊÆâ¤ËÊä·çÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£