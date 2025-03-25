¥Þー¥Ù¥ë¡¢¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¤Î¡Ø¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¥Õ¥£¥®¥å¥¢¿·ÅÐ¾ì ¨¡ SW¤Ï½é¾¦ÉÊ
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ø¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ëー ¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¡¢¡Ø¥Þー¥Ù¥ë ¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º ¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¿·¥·¥êー¥º¤¬¥Û¥Ã¥È¥È¥¤¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º ¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¾¦ÉÊ¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ëー ¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¡¢¡Ø¥Þー¥Ù¥ë ¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º ¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡¢Á´Ä¹Ìó2～4cm¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤ÆÎ©ÂÎ²½¡£Âç¤¤µ¤Î°Û¤Ê¤ëS¡¦M¡¦L¥µ¥¤¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤È¤Ê¤ëËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤Î°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢Æ±»Î¤Î¥Ú¥¢¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´10¼ï¡£
¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ëー ¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¥·¥êー¥º2¥Õ¥£¥¬¥í¡ÊS¡Ë¡õ¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡ÊL¡Ë ¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¡ÊM¡Ë¡õ¥É¥ì¥Ã¥µー ¥¸¥ß¥Ëー¡¦¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¡ÊS¡Ë¡õ¥Ô¥Î¥¥ª¡ÊL¡Ë ¥Õ¥£¥¬¥í¡ÊM¡Ë¡õ¥¯¥ì¥ª¤È¿åÁå ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÊS¡Ë¡õ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ÊL¡Ë ¥Õ¥§¥¢¥êー¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶ー¡ÊM¡Ë¡õ¤ª¾ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÊS¡Ë¡õ¥¨¥É¥Ê¡¦¥âー¥É¡ÊL¡Ë ¥¤¥é¥¹¥Æ¥£¥¬ー¥ë¡ÊM¡Ë¡õ¥¤¥é¥¹¥Æ¥£¥µ¥¤¥¯¥ë ¥Ò¥í¡ÊS¡Ë¡õ¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊL¡Ë ¥Õ¥ì¥Ã¥É¡ÊM¡Ë¡õ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥½¥¦¥¥ç¥¦¡¦¥²ー¥È¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸
¡Ø¥Þー¥Ù¥ë ¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¥·¥êー¥º2¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡¿¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñー¥«ー¡ÊM¡Ë¥«¥á¥é ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¥ã¥Ã¥È¡ÊS¡Ë¡õ¥é¥¤¥Î¡ÊL¡Ë ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡ÊM¡Ë¡õ¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¤Î¼ê ¥íー¥°¡ÊS¡Ë¡õ¥Þ¥°¥Ëー¥Èー¡ÊL¡Ë ¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¡ÊM¡Ë¡õ¤ª¾ë¤ÎÅã ¥í¥¡ÊS¡Ë¡õ¥É¥¯¥¿ー¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡ÊL¡Ë ¥Í¥¤¥â¥¢¡ÊM¡Ë¡õ³¤Äì ¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡ÊS¡Ë¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡ÊL¡Ë ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡ÊM¡Ë¡õ¥·ー¥ë¥É¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È ¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡ÊS¡Ë¡õ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡ÊL¡Ë
¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º ¥Ä¥à¥Ä¥à¡Ù¥·¥êー¥º1
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê10¼ï¡Ë
¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ì¥¤¥¢¡ÊS¡Ë¡õ¥Àー¥¹¡¦¥Ù¥¤¥Àー¡ÊL¡Ë
¡¦¥¹¥Èー¥à¥È¥ëー¥Ñー¡ÊM¡Ë¡õ±§ÃèÁ¥
¡¦¥ëー¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¡ÊS¡Ë¡õ¥ª¥Ó¡á¥ï¥ó¡¦¥±¥Îー¥Ó¡ÊL¡Ë
¡¦¥Ï¥ó¡¦¥½¥í¡ÊM¡Ë¡õ¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó
¡¦C-3PO¡ÊS¡Ë¡õ¥Á¥åー¥Ð¥Ã¥«¡ÊL¡Ë
¡¦R2-D2¡ÊM¡Ë¡õ¥ì¥¤¥¢¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à
¡¦¥¸¥ã¥ï¡ÊS¡Ë¡õ¥Þ¥ó¥À¥í¥ê¥¢¥ó¡ÊL¡Ë
¡¦¥°¥íー¥°ー¡ÊM¡Ë¡õ¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ý¥Ã¥É
¡¦¥í¥º¡á¥¥ã¥Ã¥È¡ÊS¡Ë¡õ¥µ¥Óー¥Ì¡¦¥ì¥ó¡ÊL¡Ë
¡¦¥¢¥½ー¥«¡¦¥¿¥Î¡ÊM¡Ë¡õ°äÀ×
¡Ö¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¤Ê¤ëËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢
M¥µ¥¤¥º¤ÈL¥µ¥¤¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò½¸¤á¤¿Á´6¼ï¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ð¤ÎµÜÅÂ¡×¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤È¤Ê¤ëËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ð¡¦¥¶¡¦¥Ï¥Ã¥È¡ÊL¡Ë¡¢¥Ü¥Ð¡¦¥Õ¥§¥Ã¥È¡ÊL¡Ë¡¢C-3PO¡ÊM¡Ë¡¢¥ëー¥¯¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©ー¥«ー¡ÊS¡Ë¡¢¥¬¥âー¥ê¥¢¥ó¡¦¥¬ー¥É¡ÊS¡Ë¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¡¢¥¸¥ã¥Ð¤Î²¦ºÂ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬ÉÕÂ°¡£¤µ¤é¤Ë¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¤¬1¤ÄÉõÆþ¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾þ¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¡£
¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¿¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡§³Æ950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¥¸¥ã¥Ð¤ÎµÜÅÂ¡×¡§3,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£2025Ç¯4·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡£