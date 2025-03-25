¡Ö¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡×v34.20¤Ø¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤òËÜÆü3·î25Æü17»þ¤è¤ê¼Â»Ü
¡Ú¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡§v34.20¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ø¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡Û 3·î25Æü17»þ～ ¼Â»ÜÍ½Äê
(C)2025 Epic Games, Inc.
¡¡Epic Games¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PCÍÑ¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤òËÜÆü3·î25Æü17»þ¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Ïv34.20¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ø¸þ¤±¤¿¤â¤Î¡£v34.20¤Ç¤Ï5vs5¤Î¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ëFPS¡Ö¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È ¥Ð¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹ÊÑ¹¹¤ä¿·¥Þ¥Ã¥×¡Ö¥Ï¥ó¥Þー¥Õ¥©ー¥ë¡×¤Î¼ÂÁõ¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÄ¾Á°¤è¤ê¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¾×·â¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¡ª- ¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È (@FortniteJP) March 24, 2025
v34.20¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ø¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥àËÜÆü¸á¸å5»þ¤è¤ê»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ https://t.co/W2GTiOOGzP
(C)2025 Epic Games, Inc.