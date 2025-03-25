Âç½÷Í¥¤Î¸ªÊú¤´ó¤»à¤Ò¤ÈÂ¤ªÀè¤Ë¡ÄáÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¬¤Ã¤·¤ê¤ÈÄÏ¤ó¤À¼ê¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤ÇÍ¥¤·¤¤¤ª»Ñ¡¢¶»Ç®¡×
¢¡¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼êÌò¤Ç½Ð±é¢¡
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢»£±ÆÃæ¤Î¿·ºî±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê11·î21Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¼«¿È¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¤¤À»£±Æ¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤ÈÂ¤ªÀè¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡Ö»³ÅÄ´ÆÆÄ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡£Á´¤Æ¤Î¥«¥Ã¥È¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹!ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á!¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ï¾¾ÃÝÁÏ¶È130¼þÇ¯µÇ°¤ÎºîÉÊ¡£2022Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ö¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥«¥ê¥ª¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¤µ¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¡¢¶öÁ³¤Ë¾è¤»¤¿¿ÍÀ¸¤Î½ª³è¤Ë¸þ¤«¤¦¥Þ¥À¥à¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¡£ÌÚÂ¼¤Ï¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î±§º´Èþ¹ÀÆó¡¢ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤Ï¾èµÒ¤Î¹âÌî¤¹¤ß¤ì¤ò±é¤¸¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤Ï»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤¬¤È¤ë¡£±¦¼ê¤ÇÇÜ¾Þ¤Î¸ª¤òÊú¤º¸¤Ë¤Ï»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬Î©¤Á¡¢Ãæ±û¤ÎÌÚÂ¼¤Ï¾Ð´é¤Ç»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿°ÂÅÈ´¶¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤À¤«¥½¥Õ¥£¡¼¤È¥Ï¥¦¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ß¤¨¤Æ»ÅÍÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤ÇÍ¥¤·¤¤¤ª»Ñ¡¢¶»Ç®¡×¡Ö¤¬¤Ã¤·¤ê¤ÈÄÏ¤ó¤À¼ê¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö»£±Æ¤Î½¼¼ÂÅÙ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤ÈÇÜ¾Þ¤Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×(2004Ç¯)¤Ç¤âÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£