±Ç²è´ÆÆÄ¡¦»³ºê¥¨¥Þ¤µ¤ó¡¿½Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡ª¡¡À¤³¦¤¬¾Î»¿¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¶µ°é¤È¤Ï

ドキュメンタリー映画『小学校〜それは小さな社会〜』の山崎エマ監督インタビュー 前編

日本の公立小学校に1年間密着したドキュメンタリー映画『小学校〜それは小さな社会〜』の山崎エマ監督にインタビュー。本作は子育て世代や教育関係者だけに留まらず、クチコミで多くの客層に広がり、ロングランヒット中です。さらにそこから生まれた短編版『Instruments of a Beating Heart』が第97回アカデミー賞短編ドキュメンタリー賞にノミネートされるという快挙!山崎監督が本作の舞台裏や制作エピソードについてたっぷり語ってくれました。

あやめちゃんの感想は金の像よりも価値があった

各国の映画祭では、日本の教育を心から称える声が!

給食や掃除を子どもたちの手でやる意義とは

『小学校〜それは小さな社会〜』

英国人の父と日本人の母を持つ山崎監督は、大阪の公立小学校を卒業後、中高はインターナショナル・スクールに通い、アメリカの大学へと進学。日本を出た山崎監督は、日本での小学校教育が自分という人間の基盤を作ったことを改めて実感したとか。そこで2014年に公立学校を舞台に映画を撮りたいと思いたち、幾多のハードルを乗り越え、コロナ禍の2021年4月に撮影をスタート。撮影は150日、700時間、編集には1年を費やし、渾身のドキュメンタリー映画を完成させました。『小学校〜それは小さな社会〜』© Cineric Creative / NHK / PYSTYMETSÄ / Point du Jour――まずは、短編版『Instruments of a Beating Heart』が第97回アカデミー賞短編ドキュメンタリー賞にノミネートおめでとうございます。実際に授賞式に参加された、ホットなエピソードから聞かせてください。授賞式には、本作に出演した小学生のあやめさんも参加されていました。「すべてがキラキラしていて、アメリカ映画界のトップの場所だなと思いました。私はこれまでアカデミー賞をとるためにドキュメンタリーを作ろうと思ったことは1度もないのですが、今回その場に行けたことや、そこに向けてたくさん応援してもらったこと、そして、ノミネートされたことでまた作品を多くの方に観てもらえたり、取材や発言の場が増えたりすることが嬉しかったです。何よりもあやめちゃんと一緒に参加できたことがとても嬉しかったです」第97回アカデミー賞授賞式にて。『Instruments of a Beating Heart』国際共同制作:Cineric Creative/ NYT Op-Docs / NHK © Cineric Creative/ NYT Op-Docs――『Instruments of a Beating Heart』の主要キャストの1人、あやめちゃんは現地でどんな様子でしたか?「最初はけっこう緊張していましたが、だんだん大人以上に馴染んでいった感じです。ドレスアップして参加してくれ、すごく楽しんでくれました。『あそこに誰誰がいるよ』と言うと、おお!みたいに子どもらしい反応もしていました。結果的には短編ドキュメンタリー賞を受賞できなかったのですが、彼女が私の背中をさすってくれたり、タオルハンカチを貸してくれたりして、あの時はあやめちゃんに救われた気がします。彼女は女優になることが夢で『こんな素敵なところに連れてきてくれてありがとう。いつか女優としてここに帰ってきたい』と言ってくれたことが、どんな金のオスカー像よりも価値があるものだったかなと思います」『Instruments of a Beating Heart』国際共同制作:Cineric Creative/ NYT Op-Docs / NHK © Cineric Creative/ NYT Op-Docs――とても頼もしいあやめちゃんですが、山崎監督が映画を撮ったからこそ、彼女もかけがえのない経験ができたわけですね。「そうだと嬉しいです。許可を取っていたとはいえ、カメラを向ける子どもたちにはこれからの人生があることもわかった上で撮影をしなければいけないと思っていました。小学生たちを撮ることには責任が伴うし、今後それを嫌だと思う時期が来る子どもたちがいるかもしれない。そんな中で、あやめちゃんと親御さんが授賞式についてきてくれたことで、映画での経験が、今もこれからもプラスな思い出として残ってくれたらいいなとすごく思いました。もちろんあやめちゃんに限らず、この映画に関わってくれたこどもたちすべてに対してそう願っています」ドイツの「ニッポン・コネクション」で最優秀ドキュメンタリー賞を受賞した『小学校〜それは小さな社会〜』© Cineric Creative / NHK / PYSTYMETSÄ / Point du Jour――『小学校〜それは小さな社会〜』は、ワールドプレミア上映された「東京国際映画祭2023」を皮切りに、各国の映画祭で上映され、アメリカの「ジャパン・カッツ」で観客賞を、韓国の「EIDF(EBS国際ドキュメンタリー映画祭)で審査員特別賞を受賞するなど数多くの映画賞を受賞しました。海外ではどんな反響がありましたか?「『日本の小学校教育は自分たちの国の教育とは全然違う』という反応や、さらに『どうすればこれを自国でも実践できるのか?』という声も多く挙がりました。日本の子どもたちが自分たちの教室を掃除したり、給食の配膳をしたり姿などに驚かれていましたね。日本ではコミュニティーの一員として貢献することが教育のスタートとしてあり、それらは個人主義とは真逆です。自分自身、海外に出たことで、そういうことに驚いたからこの映画を作ろうと思ったのですが、実際にそう受け取ってもらえたんだなと思い、嬉しく思いました。『こんな教育を受けてきたから、サッカーのサポーターがワールドカップの会場で、日本チームが負けても自然にごみを拾って帰るんだね』と言ってもらえたことも興味深かったです」『小学校〜それは小さな社会〜』© Cineric Creative / NHK / PYSTYMETSÄ / Point du Jour――掃除や給食のシーンが印象的でした。給食では、6年生が慣れない1年生にいろいろなことを教えていくシーンが微笑ましかったです。撮影されてみてどんなことを感じましたか?「給食では食べることだけではなく、器にどれだけの量を盛り付ければいいかといった配分など、食育だけではなく、算数的な要素も入っているんだなと気づきました。鍋をぶちまけてしまえば他の子の分もなくなってしまうという責任を6歳から負うというのはすごいシステムだなと。また、コロナ禍での撮影でいろんな制限もある中、列に並ぶときの足の位置をテープで記したりするなど、そういった部分も細かく伝わるようにしました」――実際に、給食の準備中に起きた子どもたちのハプニングも記録されていましたね。「たまにハプニングも起こりますが、子どもたちはそこで、どうすれば防げるかという安全面も学ぶわけです。とはいえ、隣のクラスからガッシャーン!という音が聞こえてきても、カメラは1台しかないのでそれを収めるのが難しくて。たくさん撮って、打率を上げていく感じでした」『小学校〜それは小さな社会〜』© Cineric Creative / NHK / PYSTYMETSÄ / Point du Jour――同シーンでは先生から子どもが指導されるシーンも収められていました。「あのシーンに遭遇するまで、ほぼ毎日、給食のシーンを撮り続けました。また、私たちクルーも、小学生時代以来久々に、小学校の給食を食べさせてもらう機会をいただき、とても感慨深かったです。給食は美味しいし、低予算ながらちゃんと栄養士がついていて、まさにそこも教育の一環だと思いました。先生も同じ教室で食べることも世界的には珍しいようで、給食の時間にも日本らしさが溢れているなと感じました」――掃除のシーンも印象深かったですが、コロナ禍の自粛期間ではロボット掃除機になっていたことも象徴的でした。「学校を効率よくきれいにすることだけが目的なら、子どもたちではなくロボット掃除機がやればいいのかもしれませんが、そうではないわけです。掃除することで、自分たちのことは自分たちでやるということを習慣づけられるし、それはきっと家に帰った後も自分の部屋をきれいにすることや、ワールドカップでの清掃にもつながっていくのではないかと。日本では本当に当たり前すぎる光景ですが、世界的には珍しいし、『真似したい』と思ってもらえるくらい素敵なことなんだなと改めて思いました」『小学校〜それは小さな社会〜』© Cineric Creative / NHK / PYSTYMETSÄ / Point du Jour

『Instruments of a Beating Heart』

◇山崎エマ(やまざき えま)さん

日本の公立小学校に通う1年生と6年生の学校生活を、1年間にわたり密着したドキュメンタリー。児童が自ら教室の掃除や給⾷の配膳などをはじめ、様々な役割を担い、少しずつ集団⽣活における協調性を⾝につけていく様を追う。そんな日本式教育「TOKKATSU(特活)」が海外から称賛を浴び、各国の映画祭で数多くの映画賞を受賞した。『Instruments of a Beating Heart』国際共同制作:Cineric Creative/ NYT Op-Docs / NHK © Cineric Creative/ NYT Op-Docs『小学校〜それは小さな社会〜』から生まれた23分の短編版。第97回アカデミー賞短編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされた。日本人監督による日本を題材にした作品としては、史上初のノミネートとなった。現在『ニューヨーク・タイムズ』運営の動画配信サイト「Op- Docs」にて 配信中 イギリス人の父と日本人の母を持ち、東京を拠点とするドキュメンタリー監督。代表作は『モンキービジネス:おさるのジョージ著者の大冒険』(2017)、『甲子園:フィールド・オブ・ドリームス』(2019)など。2024年『小学校〜それは小さな社会〜』から生まれた短編版である『Instruments of a Beating Heart』が第97回アカデミー賞短編ドキュメンタリー賞にノミネート。インタビュー後編へ>>