´ÊÃ±¡õÍ¥½¨¤Ä¤Þ¤ß¡ª¥Ô¥ê¥ê¤È¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¡ØÄ¹¤¤¤â¤È¤­¤å¤¦¤ê¤Î¤ï¤µ¤Ó¤¢¤¨¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¡¢ÉûºÚ¤Ë¡£
²ÃÇ®¤Ê¤·¤Çºî¤ì¤Æ´ÊÃ±¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤¬³Ú¤·¤¤¡ØÄ¹¤¤¤â¤È¤­¤å¤¦¤ê¤Î¤ï¤µ¤Ó¤¢¤¨¡Ù¡£

¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤ï¤µ¤Ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡ý¡£
¿©Âî¤Ë½Ð¤Æ¤­¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£

¼ê´¬¤­¼÷»Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Î¤ê¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£

¡ØÄ¹¤¤¤â¤È¤­¤å¤¦¤ê¤Î¤ï¤µ¤Ó¤¢¤¨¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô



ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë


Ä¹¤¤¤â¡Ä¡Ä4¡Á5cm¡ÊÌó100g¡Ë
¤­¤å¤¦¤ê¡Ä¡Ä1ËÜ¡ÊÌó100g¡Ë
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¾Æ¤­¤Î¤ê¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¤·¤ç¤¦¤æ
¤´¤ÞÌý
Îý¤ê¤ï¤µ¤Ó

ºî¤êÊý


¡Ê1¡ËÄ¹¤¤¤â¤ÏÈé¤ò¤à¤­¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¤­¤å¤¦¤ê¤Ï½Ä4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢Éý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£

¡Ê2¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤´¤ÞÌý³Æ¾®¤µ¤¸2¡¢Îý¤ê¤ï¤µ¤Ó¾®¤µ¤¸1¡¢Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¡Ê1¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¾Æ¤­¤Î¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤Î¤ê¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£

¥·¥ã¥­¥·¥ã¥­¤Î¤­¤å¤¦¤ê¤ÈÄ¹¤¤¤â¤Î¿©´¶¤¬¾®µ¤Ì£¤è¤¯¡¢È¤µÙ¤á¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤¢¤È°ìÉÊÂ­¤ê¤Ê¤¤¤È¤­¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£

¿åÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢Ç´¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤Ä¹¤¤¤â¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥«¥ê¥¦¥à¡¢ÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯±ÉÍÜ¤âË­ÉÙ¤ÊÍ¥½¨¤ª¤«¤º¡¢¤¼¤Òµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£¡¡

 
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯3·î17Æü¹æ¤è¤ê¡Ë

´ØÏ¢µ­»ö


´Å¼ò¤ÇÌ£¤¬·è¤Þ¤ë¡ª¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´Å¿Ý¤Î¡Ø¤­¤å¤¦¤êÄÒ¤±¡Ù¤¬´¶Æ°¤â¤Î¡ª¡Ú²«¶âÈæÎ¨¥ì¥·¥Ô¡Û
10Ê¬¤Ç¡ªÀ¸¤Ç¤â¾Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡ØÄ¹¤¤¤â¤ÎÉûºÚ¡Ù¤ª¤¹¤¹¤á3ÉÊ¤Î¥ì¥·¥Ô