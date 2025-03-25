´ÊÃ±¡õÍ¥½¨¤Ä¤Þ¤ß¡ª¥Ô¥ê¥ê¤È¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¡ØÄ¹¤¤¤â¤È¤¤å¤¦¤ê¤Î¤ï¤µ¤Ó¤¢¤¨¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¡¢ÉûºÚ¤Ë¡£
²ÃÇ®¤Ê¤·¤Çºî¤ì¤Æ´ÊÃ±¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤¬³Ú¤·¤¤¡ØÄ¹¤¤¤â¤È¤¤å¤¦¤ê¤Î¤ï¤µ¤Ó¤¢¤¨¡Ù¡£
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤ï¤µ¤Ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡ý¡£
¿©Âî¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¼ê´¬¤¼÷»Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Î¤ê¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
Ä¹¤¤¤â¡Ä¡Ä4¡Á5cm¡ÊÌó100g¡Ë
¤¤å¤¦¤ê¡Ä¡Ä1ËÜ¡ÊÌó100g¡Ë
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¾Æ¤¤Î¤ê¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¤·¤ç¤¦¤æ
¤´¤ÞÌý
Îý¤ê¤ï¤µ¤Ó
¡Ê1¡ËÄ¹¤¤¤â¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¤¤å¤¦¤ê¤Ï½Ä4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢Éý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤´¤ÞÌý³Æ¾®¤µ¤¸2¡¢Îý¤ê¤ï¤µ¤Ó¾®¤µ¤¸1¡¢Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¡Ê1¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¾Æ¤¤Î¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤Î¤ê¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¤¤å¤¦¤ê¤ÈÄ¹¤¤¤â¤Î¿©´¶¤¬¾®µ¤Ì£¤è¤¯¡¢È¤µÙ¤á¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤¢¤È°ìÉÊÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£
¿åÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢Ç´¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤Ä¹¤¤¤â¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥«¥ê¥¦¥à¡¢ÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯±ÉÍÜ¤âËÉÙ¤ÊÍ¥½¨¤ª¤«¤º¡¢¤¼¤Òµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£¡¡
²ÃÇ®¤Ê¤·¤Çºî¤ì¤Æ´ÊÃ±¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤¬³Ú¤·¤¤¡ØÄ¹¤¤¤â¤È¤¤å¤¦¤ê¤Î¤ï¤µ¤Ó¤¢¤¨¡Ù¡£
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤ï¤µ¤Ó¤ÎÉ÷Ì£¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡ý¡£
¿©Âî¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¼ê´¬¤¼÷»Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤Î¤ê¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡ØÄ¹¤¤¤â¤È¤¤å¤¦¤ê¤Î¤ï¤µ¤Ó¤¢¤¨¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Ä¹¤¤¤â¡Ä¡Ä4¡Á5cm¡ÊÌó100g¡Ë
¤¤å¤¦¤ê¡Ä¡Ä1ËÜ¡ÊÌó100g¡Ë
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¾Æ¤¤Î¤ê¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¤·¤ç¤¦¤æ
¤´¤ÞÌý
Îý¤ê¤ï¤µ¤Ó
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËÄ¹¤¤¤â¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¤¤å¤¦¤ê¤Ï½Ä4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢Éý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤´¤ÞÌý³Æ¾®¤µ¤¸2¡¢Îý¤ê¤ï¤µ¤Ó¾®¤µ¤¸1¡¢Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢¡Ê1¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¾Æ¤¤Î¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤Î¤ê¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¤¤å¤¦¤ê¤ÈÄ¹¤¤¤â¤Î¿©´¶¤¬¾®µ¤Ì£¤è¤¯¡¢È¤µÙ¤á¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤¢¤È°ìÉÊÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£
¿åÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢Ç´¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤Ä¹¤¤¤â¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥«¥ê¥¦¥à¡¢ÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯±ÉÍÜ¤âËÉÙ¤ÊÍ¥½¨¤ª¤«¤º¡¢¤¼¤Òµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£¡¡
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2025Ç¯3·î17Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
´Å¼ò¤ÇÌ£¤¬·è¤Þ¤ë¡ª¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´Å¿Ý¤Î¡Ø¤¤å¤¦¤êÄÒ¤±¡Ù¤¬´¶Æ°¤â¤Î¡ª¡Ú²«¶âÈæÎ¨¥ì¥·¥Ô¡Û
10Ê¬¤Ç¡ªÀ¸¤Ç¤â¾Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡ØÄ¹¤¤¤â¤ÎÉûºÚ¡Ù¤ª¤¹¤¹¤á3ÉÊ¤Î¥ì¥·¥Ô
´ØÏ¢µ»ö
´Å¼ò¤ÇÌ£¤¬·è¤Þ¤ë¡ª¤µ¤Ã¤Ñ¤ê´Å¿Ý¤Î¡Ø¤¤å¤¦¤êÄÒ¤±¡Ù¤¬´¶Æ°¤â¤Î¡ª¡Ú²«¶âÈæÎ¨¥ì¥·¥Ô¡Û
10Ê¬¤Ç¡ªÀ¸¤Ç¤â¾Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡ØÄ¹¤¤¤â¤ÎÉûºÚ¡Ù¤ª¤¹¤¹¤á3ÉÊ¤Î¥ì¥·¥Ô