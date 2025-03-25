Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï3Ëü7881±ß¡¡ÊÆ³ô¾å¾º°ú¤·Ñ¤®È¿È¯
¡¡25Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿È¯¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ500±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î3Ëü8000±ß¤ò²óÉü¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬Çã¤ï¤ì¡¢Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ273±ß21Á¬¹â¤Î3Ëü7881±ß70Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï9.04¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2799.92¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¿Ê¤á¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ê¡¢ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Î´ØÀÇÎ¨¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¹ñ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢Åê»ñ²È¤Î·Ù²ü´¶¤â¤ä¤äÏÂ¤é¤®¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£