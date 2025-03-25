¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¥ä¥ó¥Á¥ã´¶¤¢¤ëw¡×¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÆüËÜÂåÉ½Àï¤ò´ÑÀï! Ä¶ÂçÊª¤È¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØJO1¡Ù¤Î¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@official_jo1)¤¬24Æü¡¢¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì·èÄê¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï20Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌÃæÊÆWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè7Àá¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¡£ÎòÂåºÇÂ®¤Ç8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤È½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡£¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½ÁªÆÍÇË¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹! ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿! Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤µ¤ó¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æá¿ÜÀî(@TeppenTenshin)¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê!!!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó!!¡×¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í!¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥ä¥ó¥Á¥ã´¶¤¢¤ëw¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï20Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌÃæÊÆWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªÂè7Àá¤Ç¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÂåÉ½¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¡£ÎòÂåºÇÂ®¤Ç8Âç²ñÏ¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤È½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡£¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½ÁªÆÍÇË¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹! ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿! Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤µ¤ó¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
[#º´Æ£·Ê¸ê]— JO1 (@official_jo1) March 24, 2025
¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½ÁªÆÍÇË¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!⚽️
¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿!
Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤µ¤ó¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!#Æá¿ÜÀîÅ·¿´@TeppenTenshin #ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò#SAMURAIBLUE#¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×#JO1 #SATOKEIGO pic.twitter.com/xvOeYOazy0
¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ BUKATSU+ ¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡¢¥¥ß¤ÎÉô³è¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ç¡¢Ì´¤ÎÉô³èÂÎ¸³¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ëº£¤¹¤°±þÊç¤·¤è¤¦¡£
¡ÖÌ´¤ÎÉô³èÂÎ¸³¡× ±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡¢¥¥ß¤ÎÉô³è¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ç¡¢Ì´¤ÎÉô³èÂÎ¸³¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ëº£¤¹¤°±þÊç¤·¤è¤¦¡£