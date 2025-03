ウエストコーストロックの代表的バンドであるイーグルス。歴史的名盤である『ホテルカリフォルニア』を知る人は多いだろう。現在の彼らは<The Long Goodbye>というフェアウェルツアーを遂行中だ。ここラスベガスの巨大球体シアター、スフィアで行われるレジデンシー公演は、おそらく彼らのショウの中でも最高のサウンドシステムで楽しめるものだと思う。まず、「後ろの観客の視界を妨げないよう着席したままでお願いしたい」というメッセージがスクリーンに表示されるのも納得するオーディオヴィジュアル体験だった。「Hotel California」「One of These Nights」はセットの最初に位置付けられ、非常にクリアな映像とともに彼らの歴史的な名曲たちをこれまでとは違う形で味わう事ができた。イーグルスは自らを「ハウスバンド」と言い、特別なパフォーマンスがあるバンドではない。メンバーがステージ前方に並び、只々、純粋に素晴らしい楽曲を素晴らしいコーラスハーモニーで聴かせてくれる。

<THE EAGLES 〜 The Long Goodbye 2025〜>



@Sphere, Las Vegas, NV, USA1.Hotel California2.One of These Nights3.Lyin' Eyes4.Take It to the Limit5.Whichy Woman6.Peaceful Easy Feeling7.Tequila Sunrise8.In the City9.I Can't Tell You Why10.New Kid in Town11.Seven Bridges Road(Steve Young cover)12.Best of My Love13.Life's Been Good14.Already Gone(Robb Strandlund cover)15.The Boys Summer16.Life in the Fast LaneEncore17.Take It Easy18.Rocky Mountain Way19.Desperado20.Heartache Tonight