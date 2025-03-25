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Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡ýSweeet Rock / Aki
¡ãTHE EAGLES ¡Á The Long Goodbye 2025¡Á¡ä
1.Hotel California
2.One of These Nights
3.Lyin' Eyes
4.Take It to the Limit
5.Whichy Woman
6.Peaceful Easy Feeling
7.Tequila Sunrise
8.In the City
9.I Can't Tell You Why
10.New Kid in Town
11.Seven Bridges Road¡ÊSteve Young cover¡Ë
12.Best of My Love
13.Life's Been Good
14.Already Gone¡ÊRobb Strandlund cover¡Ë
15.The Boys Summer
16.Life in the Fast Lane
Encore
17.Take It Easy
18.Rocky Mountain Way
19.Desperado
20.Heartache Tonight