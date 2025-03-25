¡Ö¿Æ¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×·ëº§¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿É×¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á
·ëº§¤·¤Æ¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³½±¤Ã¤Æ¤¯¤ëÉ×ÉØ¤Î´íµ¡¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¤¹¤°¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
º£²ó¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿É×¤ÎËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Æ¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×
¡ÖÉ×¤ÎÍ§Ã£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢5ºÐ¤Î»Ò¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ1Ç¯¤À¤·¡Ø¤½¤í¤½¤í»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÉ×¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Ï¡Ø»Ò¤É¤â¤«¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÉâ¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤¢¤Þ¤ê»Ò¤É¤â¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤è¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ×¤Ï°Å¤¤´é¤ò¤·¤Æ¡Ø¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È´è¤Ê¤ËµñÈÝ¡£ÃË¤Î¿Í¤ÏºÇ½é¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿Æ¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ù¡Ø¿Æ¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¡ª¡Ù¡Ø²¶¤Ï»Ò¶¡¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡Ù¤È¥¥ì¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¼Õ¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤¿¤é¼«Á³¤È»Ò¤É¤â¤òºî¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦¥Ñ¡¼¥È¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯12·î¡Ë
¢¦ »Ò¤É¤â¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£