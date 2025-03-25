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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.90¡¡7.69¡¡10.29¡¡7.69
1MO¡¡9.45¡¡7.74¡¡10.29¡¡7.33
3MO¡¡9.82¡¡7.31¡¡10.24¡¡7.34
6MO¡¡9.84¡¡7.26¡¡10.19¡¡7.51
9MO¡¡9.82¡¡7.28¡¡10.12¡¡7.67
1YR¡¡9.71¡¡7.29¡¡10.07¡¡7.77
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.45¡¡9.75¡¡6.38
1MO¡¡10.16¡¡9.57¡¡6.65
3MO¡¡10.39¡¡9.49¡¡6.75
6MO¡¡10.45¡¡9.60¡¡6.90
9MO¡¡10.48¡¡9.70¡¡7.07
1YR¡¡10.48¡¡9.73¡¡7.14
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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