¥Ï¥Á¸ø¤Î²Ä°¦¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¾è¤Ã¤¿ ¥Á¥ç¥³¥½¥Õ¥È¡ª¥Ï¥Á¤Õ¤ëSHIBUYA meets AKITA

渋谷スクランブルスクエア14階「ハチふるSHIBUYA meets AKITA」では、期間限定の軽飲食メニューを提供中です。

ハチふるSHIBUYA meets AKITA

所在地 :東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア14階

営業時間:10:00〜21:00

定休日 :不定休

渋谷スクランブルスクエア14階「ハチふるSHIBUYA meets AKITA」では、期間限定の軽飲食メニューを提供中。

忠犬ハチ公といえば、その犬種は秋田犬。

「ハチふる」には、ハチをモチーフにした食品や雑貨、軽飲食メニューなどバラエティ豊かな商品が多数並びますが、原材料や製造、企画など、そのルーツはハチのふるさと・秋田県産であることにこだわった地方創生型コンセプトショップです。

Spawkling Chocolate Soft Serveは、秋田県産生乳を使用した濃厚なチョコレートソフトクリームに“ほうずい”をトッピングし、きらめくピンクとシルバーのアラザンを散りばめた可愛さ満点なスイーツです。

「ほうずい」とは、卵白を寒天で固めた和風マシュマロのこと。

普通のマシュマロよりも弾力のあるもちもちとした歯ごたえと、甘さひかえめのやさしく上品な味わいです。

中にはほうずいと相性の良いチョコ餡が入っています!

名称「Spawkling Chocolate Soft Serve」は、キラキラ光る・弾けるという意味を持つ「スパークリング(Sparkling)」と犬の肉球を意味する「PAW(パウ)」を掛け合わせたもの。

キラキラ弾けるような可愛いスイーツをテーマにした一品です。

「ハチのほうずい」店舗でも販売中!

表情は全部で3種類

【店舗・会社概要】

渋谷スクランブルスクエア14階に店舗を構える「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」。

忠犬ハチ公で渋谷と秋田を繋ぐ

地方創生型コンセプトショップとしてハチのふるさと秋田県の原材料を使用して企画・製造されたハチ土産(渋谷土産)を多数取り揃え、地方秋田の市場活性化に寄与した活動を展開。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハチ公の可愛いトッピングが乗った チョコソフト!ハチふるSHIBUYA meets AKITA appeared first on Dtimes.