¥Ï¥Á¸ø¤Î²Ä°¦¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¾è¤Ã¤¿ ¥Á¥ç¥³¥½¥Õ¥È¡ª¥Ï¥Á¤Õ¤ëSHIBUYA meets AKITA
½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢14³¬¡Ö¥Ï¥Á¤Õ¤ëSHIBUYA meets AKITA¡×¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·Ú°û¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Á¤Õ¤ëSHIBUYA meets AKITA
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2ÃúÌÜ24ÈÖ12¹æ ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢14³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00
ÄêµÙÆü¡¡¡§ÉÔÄêµÙ
½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢14³¬¡Ö¥Ï¥Á¤Õ¤ëSHIBUYA meets AKITA¡×¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î·Ú°û¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡Ãæ¡£
Ãé¸¤¥Ï¥Á¸ø¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¸¤¼ï¤Ï½©ÅÄ¸¤¡£
¡Ö¥Ï¥Á¤Õ¤ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Á¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿©ÉÊ¤ä»¨²ß¡¢·Ú°û¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ôÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶ºàÎÁ¤äÀ½Â¤¡¢´ë²è¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¥Ï¥Á¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡¦½©ÅÄ¸©»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸·¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Spawkling Chocolate Soft Serve¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©»ºÀ¸Æý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡È¤Û¤¦¤º¤¤¡É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¤¤é¤á¤¯¥Ô¥ó¥¯¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥é¥¶¥ó¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿²Ä°¦¤µËþÅÀ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Û¤¦¤º¤¤¡×¤È¤Ï¡¢ÍñÇò¤ò´¨Å·¤Ç¸Ç¤á¤¿ÏÂÉ÷¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤Î¤³¤È¡£
ÉáÄÌ¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤è¤ê¤âÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤È¡¢´Å¤µ¤Ò¤«¤¨¤á¤Î¤ä¤µ¤·¤¯¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¤Û¤¦¤º¤¤¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Á¥ç¥³ñ²¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ì¾¾Î¡ÖSpawkling Chocolate Soft Serve¡×¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¸÷¤ë¡¦ÃÆ¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°(Sparkling)¡×¤È¸¤¤ÎÆùµå¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖPAW(¥Ñ¥¦)¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£
¥¥é¥¥éÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥Á¤Î¤Û¤¦¤º¤¤¡×Å¹ÊÞ¤Ç¤âÈÎÇäÃæ¡ª
É½¾ð¤ÏÁ´Éô¤Ç3¼ïÎà
¡ÚÅ¹ÊÞ¡¦²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢14³¬¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¥Ï¥Á¤Õ¤ë SHIBUYA meets AKITA¡×¡£
Ãé¸¤¥Ï¥Á¸ø¤Ç½ÂÃ«¤È½©ÅÄ¤ò·Ò¤°
ÃÏÊýÁÏÀ¸·¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥Ï¥Á¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È½©ÅÄ¸©¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ´ë²è¡¦À½Â¤¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ÁÅÚ»º(½ÂÃ«ÅÚ»º)¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¡¢ÃÏÊý½©ÅÄ¤Î»Ô¾ì³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ï¥Á¸ø¤Î²Ä°¦¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¾è¤Ã¤¿ ¥Á¥ç¥³¥½¥Õ¥È¡ª¥Ï¥Á¤Õ¤ëSHIBUYA meets AKITA appeared first on Dtimes.