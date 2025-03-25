¥´¥Ç¥£¥Ð¡¢¥á¥¬¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥á¥¬¥Ñ¥Õ¥§ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¼è°·Å¹¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥³¥¯¤¬Ç»¸ü¤Ç¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤«¤é¡¢¥á¥¬¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥á¥¬¥Ñ¥Õ¥§ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò¡¢4·î4Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¼è°·Å¹¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤òÄÌ¾ï¤ÎÌó1.6ÇÜ¡ÊÆ±¼Ò¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à ¥À¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÈÈæ³Ó¡Ë¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ëìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡Ö¥á¥¬¥Ñ¥Õ¥§¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥á¥¬¥Ñ¥Õ¥§ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡¢¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤È¥Á¥ç¥³¥¯¥é¥ó¥Á¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£2¼ïÎà¤Î¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È´¶¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥¬¥µ¥¤¥º¤Î¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë
¥´¥Ç¥£¥Ð¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡áhttps://www.godiva.co.jp