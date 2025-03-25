´ØÀ¾ÁíËÜÉô¤«¤é¤¹¤°¡Ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°û¿©Å¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ÎÀé½Õ¡õÌÀ²Æ¤Î½÷Î®´ý»Î¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡Ï
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£
¡¡°Ï¸ë´ý»Î¤ÎÄÍÅÄÀé½Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆüËÜ´ý±¡´ØÀ¾ÁíËÜÉô¶á¤¯¤Î»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤âÍí¤á¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸»þ´Ö¡¢´ý»Î£³¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¦¤É¤ó
¡¡´ØÀ¾ÁíËÜÉô¤ÏÂçºå¤ÎÃæ¿´¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÇßÅÄ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÁíËÜÉô¤¬¤¢¤ëÃã²°Ä®¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÈË²Ú³¹¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°û¿©Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ºåµÞ¤«¤Ã¤Ñ²£Ãú¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ä¤ë¤Þ¤ëñ»ñ«(¤¦¤É¤ó)ºåµÞ¤«¤Ã¤Ñ²£ÃúÅ¹¡×¤µ¤ó¡£¼ê¹ç»þ¤ËÃë¿©µÙ·Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢´ý»Î¤¬¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤Ë£³¿Í¤Û¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¦¤É¤ó¤ò¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¥Ä¥ë¥Ã¤È¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤Î¤«¤â¡£
¡¡ÆÃ¤Ë»ä¤Ï±¡À¸»þÂå¤ËËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇßÅÄ¤ÎÂ¾¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬£±¿Í¤ÇÆþ¤ë¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¤Ä¤ë¤Þ¤ëñ»ñ«¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â¤¹¤ó¤Ê¤êÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢Âç¿Í¤ÎÃæ¤Ç£±¿Í¤¦¤É¤ó¤ò¤¹¤¹¤ë½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡Ö£±¿Í¾Æ¤Æù¡×
¡¡£²¸®ÌÜ¤Ï¤Ä¤ë¤Þ¤ëñ»ñ«¤µ¤ó¤Î¤ª¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¥«¥ë¥Ó£±£¹£¶£µ¤«¤Ã¤Ñ²£Ãú¡×¤µ¤ó¡£»ä¤¬£±¿Í¾Æ¤Æù¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡»ØÆ³¸ë¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤ªÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤Ò¤È¤ê¥«¥ë¥Ó¤µ¤ó¤Î¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ë¡£Æþ¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·¥É¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡¢Äñ¹³¤Ê¤¯£±¿Í¾Æ¤Æù¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸·ÁªÆù¤ÇÁ´¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬ÆÃ¤Ë»ä¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥¿¥ó¤È¥Ï¥é¥ß¡ª¡¡½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç£±¿Í¾Æ¤Æù¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤ÉÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¤ò¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¥«¥Õ¥§¤ò¾Ò²ð¡ª¡¡¤Þ¤º¤Ï¡ÖEggs'n ThingsÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÇßÅÄ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂçºå¹©¶ÈÂç³Ø¤ÎÃæ¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÅ¹¤ÏÀÅ¤«¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¢¥í¥Ï¡¼¡ª¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤ÏEggs'n Things¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È·Ú¤¯¤Æ¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ë½é¤á¤ÆÍè¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø£±Ç¯À¸¤Î»þ¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î±¡À¸»ÕÈÏ¤ÎÄÑ°¡µª»ÒÀèÀ¸¤¬Éé¤±¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤òÍê¤ß¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Å¤¤¤â¤Î¤ÎÎÏ¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÑÀèÀ¸¤Ë¤â²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤Å¹¤Ê¤Î¤ÇÍ½Ìó¤·¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥í¥Ã¥Õ¥ë¤ä¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖNable Cafe Osaka¡×¤µ¤ó¡£
¡¡£±¿Í¤ÇÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë·ê¾ìÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢»ä¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¥Í¥Ã¥È¸ë¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¥³¥é¥à¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¹¤²¤ë¤ÈÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëÇ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¤½¤ì¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡¢ºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¡¢»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Î´ý»Î¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Çµ¤Ê¬Å¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥×¥í¥Õ¥£¥ëÄÍÅÄ¡¡Àé½Õ¡Ê¤Ä¤«¤À¡¦¤Á¤Ï¤ë¡Ë¡¡°Ï¸ë´ý»Î¡¢ÆüËÜ´ý±¡´ØÀ¾ÁíËÜÉô½êÂ°¡££²£°£°£´Ç¯£´·î£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î£²£°ºÐ¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£Â¼¾¾Âç¼ù¼·ÃÊÌç²¼¡££³¿Í»ÐËå¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¼ñÌ£¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î»î¹ç´ÑÀï¤È¥«¥é¥ª¥±¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ï°ì¿Í¤Ç¤â¹Ô¤¯¡££²£°Ç¯ÆþÃÊ¡Ê½÷Î®ÆÃÊÌºÎÍÑ¿äÁ¦¡Ë¡¢£²£´Ç¯£µ·î¤ËÆóÃÊ¾ºÃÊ¡£