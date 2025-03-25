È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¥Ç¥³½Ð¤·¡ß¥¹ー¥Ä¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö´éÌÌ¥ì¥Ù¥ë¤¬·å°ã¤¤¡×¡Ö¿·Á¯¡ª¡×¤ÎÀ¼¡£¡Ø¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢£È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¥¢¥Ã¥×¤ÎÁ°È±¡õ¥µ¥é¥¹¥È¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬
È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÑÛ¡¹¤·¤¤¥¹ー¥Ä»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
4·î29Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー¡Ù¡ÊMBS/TBS·ÏÎó¡Ë¤Ë¤Æ¡¢óîÆ£µþ»Ò¤È¶¦¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÈ¬ÌÚ¡£Æ±ºî¤Ï2017Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¼ç±é¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー～Destiny Lovers～¡Ù¤ÎÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç¡¢È¬ÌÚ¤Ï¼«Ê¬¤òÃÔ´Á¤È´Ö°ã¤¨¤¿ÇËÅ·¹Ó¤Ê½÷»Ò¡¦µÜ²¼¤µ¤¯¤é¡ÊóîÆ£¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¥¯ー¥ë¤Ê¸¡»ö¡¦Î©ÀÐ½ÕÅÍÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー »£±Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÅº¤¨¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£1ËçÌÜ¤Ç¤ÏÁ°È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¡¢¥¯ー¥ë¤Ë¥¹ー¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2ËçÌÜ¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¤Ç¡¢È±·¿¤ò»Øº¹¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤Þ¤¿£³¡¢4ËçÌÜ¤Ç¤ÏÁ°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¥µ¥é¥µ¥é¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤Ç¡¢°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¹ー¥Ä»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¿·Á¯¡ª¡×¡Ö´éÌÌ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬·å°ã¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ç¤³¤«¤ï¤¤¤¤～¡×¡ÖÈ±¤¢¤²¤Æ¤ë¤ÈÃËÁ°´¶¤¬Áý¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤èー¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤ÑÛ¡¹¤·¤¤¤ª´é¡ª¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£È¬ÌÚÍ¦À¬¡õóîÆ£µþ»Ò¡¢¡Ø¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡©
¤Þ¤¿¡Ø¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー¡Ù¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢È¬ÌÚ¤ÈóîÆ£¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÄ¾¸å¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï½ÕÅÍ¤È¤µ¤¯¤é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¥·ー¥ó¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£