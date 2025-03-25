¡ÖÀäÂÐ¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Îý½¬À¸»þÂå¤Î¡ÈÎø°¦Î¢ÏÃ¡É¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò
GOT7¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÎý½¬À¸»þÂå¤ÎÎø°¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¾å¼ê¤¯Î¢¤ÇÎø°¦¤·¤Æ¤ë¡×È¯¸À¤¬µÄÏÀ¤Ë
3·î24Æü¡¢SUPER JUNIOR¤Î¥É¥ó¥Ø¤È¥¦¥Ë¥ç¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÏÎý½¬À¸»þÂå¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎJAY B¤Î¤ª¤«¤²¤ÇGOT7¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÎý½¬À¸¤Î¤È¤¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢¥¦¥Ë¥ç¥¯¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥¦¥Ë¥ç¥¯¤¬¡ÖÎø°¦¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ì¤¿¤Ã¤Æ¡Ä¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿¤À¤«¤ï¤«¤ë¡©¿·¿Í³«È¯¥Á¡¼¥à¤ÎÍý»ö¤Ë¡Ø¤Í¤§¡¢¤Ê¤ó¤ÇËÜÅö¤Î°¦¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¤ï¤¶¤ï¤¶Ê¹¤¤¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¹Í¤¨¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë¡¢¥¦¥Ë¥ç¥¯¤¬¡Ö¤·¤«¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤ÎÎý½¬À¸¤Î¤È¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È½Å¤Í¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡ÖÎý½¬À¸¤Î¤È¤¡×¤È²óÅú¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¿Í¡ÊÎø°¦Áê¼ê¡Ë¤ËÈ¿¾ÊÊ¸¤ò½ñ¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤¦¤Ë¡¢JYP¤¬¤¹¤´¤¯·òÁ´¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï»Å»ö¤Ë¤À¤±½¸Ãæ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥¦¥Ë¥ç¥¯¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢Îø°¦¤Ï¤ä¤á¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤¿¡£¤¢¤ì°Ê¹ß¤Ï¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ºÆ¤Ó¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£