AI¤Î¼«Æ°³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÆ³Æþ¤È²óÅúÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¡ª¥Ú¥Í¥È¥ì¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ê¥ß¥Ã¥È¡Öamie AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×

ペネトレイト・オブ・リミットは、都築電気に提供した「amie AIチャットボットサービス」の導入事例インタビューを、2025年3月25日(火)に公開しました。

ペネトレイト・オブ・リミット「amie AIチャットボットサービス」

ペネトレイト・オブ・リミットは、都築電気に提供した「amie AIチャットボットサービス」の導入事例インタビューを、2025年3月25日(火)に公開。

1932年の創業以来、情報通信業界を牽引してきた都築電気株式会社。

長年にわたり培ってきたノウハウと技術力を活かし、顧客のビジネスを支える総合的なICTソリューションを提供し続けてきました。

近年、社会全体でDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速する中、都築電気もまた、AI技術を積極的に活用し、顧客のDX推進を支援しています。

2032年の創業100周年に向けた長期ビジョン「Growth Navigator」を掲げ、AI利活用支援サービス「D-VUE Service」を展開するなど、常に時代の先を見据えています。

そんな都築電気が、社内業務の効率化とさらなる顧客満足度向上を目指し、「amie AIチャットボット」を導入しました。

このインタビューでは、導入の決め手となったamieの豊富なAI機能と、その効果に迫ります。

AI利活用支援サービス「D-VUE Service」

《 インタビューの内容についての概要 》

今回のインタビューでは、2016年に都築電気で新設された新技術の研究部門で、AIの研究開発に注力する、DX技術統括部アナリティクスセンターの今井 智章氏、中川 琳氏にお話を伺いました。

社内でのRAG構築による精度検証も行った上で、最終的に「amie AIチャットボット」にたどり着いた理由とは?そこには、研究で培われた知見と多角的な評価、amieが持つ独自の価値がありました。

本インタビューでは、導入の背景や効果に加え、都築電気が顧客要望に応えるためのAI技術選定にどのように取り組んでいるのか、その成功の秘訣に迫ります。

AI活用を検討している企業にとって、有益な示唆となるでしょう。

《 都築電気の課題や導入効果について 》

【社内の課題】

・社内の各種資料の格納場所が散在し、総務部や人事部への問い合わせ対応の負担が増大していた。

・顧客から生成AIを活用したいという要望が増え、安心して提供できるサービスを模索していた。

【導入効果】

・社内文書の検索時間短縮と社内問い合わせ対応の大幅な削減により、業務効率化を実現。

・使いやすいインターフェースで継続的な活用を促進し、DX推進に貢献。

・容易なファクトチェック機能により、信頼性の高い生成AI活用を提供。

詳細なインタビューは、以下URLより見ることができます。

都築電気株式会社 × amie AIチャットボット

《 amie AIチャットボットについて 》

ペネトレイト・オブ・リミット株式会社が提供する「amie AIチャットボット」は、最先端の自然言語処理技術と生成AIを活用したソリューションです。

企業が抱える情報散在、問い合わせ対応の負担、生成AIの信頼性に対する不安といった課題を解決します。

【効率的な検索サポート】

・生成AIが資料の内容を解析し、関連性の高いハッシュタグを自動で付与します。

これにより、質問と関連性の高いキーワードをおすすめし、より深く効率的な情報収集を可能にします。

・検索に不慣れな場合でも、単語を入力するだけでAIが適切な質問文を生成し、情報検索をサポートします。

【問い合わせ対応の自動化】

・よくある質問や定型的な手続きはチャットボットが自動で対応し、従業員の負担を軽減します。

・従業員は高度な業務に集中できるようになり、生産性向上に貢献します。

【正確な情報提供と信頼性】

・情報の信頼性を確保し、ユーザーが誤った情報に惑わされることなく自己解決できる環境を構築します。

・回答の根拠となる参照元資料をサムネイルで表示するため、ユーザー自身による事実確認(ファクトチェック)が容易に行えます。

《 主な機能 》

・AIの自動学習によるスピーディーな導入と回答精度の向上

・24時間自動対応、有人対応への引継ぎも可能

・チャット履歴や利用状況の確認、分析機能

・24カ国語への多言語対応

・マルチアカウント機能により、複数部門での利用も可能

・視覚的に資料を確認できるサムネイルを表示

・「ChatGPT」「Azure OpenAI Service」の最新モデルに対応

・ビジネスツールやクラウドストレージ連携で業務効率を向上

・学習資料へのタグ自動生成

AI技術を体感できる amieのチャット画面(※画像はサンプルです)

容易なファクトチェックにより情報の正確性を担保(※画像はサンプルです)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post AIの自動学習によるスピーディーな導入と回答精度の向上!ペネトレイト・オブ・リミット「amie AIチャットボットサービス」 appeared first on Dtimes.