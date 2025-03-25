¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×ÇµÌÚºä46¡¦´äËÜÏ¡²Ã¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¸å½é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
´äËÜÏ¡²Ã¤µ¤ó¤Ï3·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£2·î22¡¢23Æü¤ËÊ¡²¬¸©¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÇµÌÚºä46Í¿ÅÄÍ´´õ Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´äËÜÏ¡²Ã¡¢Æ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¤ò½ËÊ¡
¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë°Ê¹ß½é¤È¤Ê¤ëInstagram¤Ç´äËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Â´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Æ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤¦Í¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤ä¡¢¹µ¼¼¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£8ËçÌÜ¤Ç¤Ï2¿Í¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¼ê¸µ¤ò¼Ì¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤âºÜ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´Ø·¸À¤ò´¶¤¸¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍ¿ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ´¶È¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢Ï¡²Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¹¹¿·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤ì¤ó¤«¤Á¤ã¤ó¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿...¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¹¹¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¼µ¸Í ÁÕÂÀ)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´äËÜÏ¡²Ã¡¢Æ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¤ò½ËÊ¡
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¹¹¿·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×´äËÜ¤µ¤ó¤Ï1·î¤ËÃËÀ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±·î14Æü¤Ë³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¡£¤½¤ì¤Ç¤â2·î20Æü¤Ë¡¢Æ±¤¸3´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Í¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍ¿ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ´¶È¸«Á÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢Ï¡²Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¹¹¿·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤ì¤ó¤«¤Á¤ã¤ó¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿...¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¹¹¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¸å¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤â¹¹¿·´äËÜ¤µ¤ó¤ÏÄ¾¸å¤ËInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤â¹¹¿·¡£¤¤¤Á¤´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÍ¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´äËÜ¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¼µ¸Í ÁÕÂÀ)