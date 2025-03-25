ËÌÄ«Á¯¤Ç¡ÖÃæ¸Å¼ÖÌ©Í¢Æþ¡×³èÈ¯¡Ä¼ÂÂÖ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·
Ãæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶¤ËÀÜ¤¹¤ëËÌÄ«Á¯ËÌÉô¤ÎÎ¾¹¾Æ»¡Ê¥ê¥ã¥ó¥¬¥ó¥É¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ»ËÇ°×¶É¤ÈËÇ°×²ñ¼Ò¡¢ÊÝ±Ò¶É¡ÊÈëÌ©·Ù»¡¡Ë¡¢°ÂÁ´Éô¡Ê·Ù»¡½ð¡Ë¡¢ÀÇ´Ø¡¢¤Ä¤Þ¤ê¹ñ²Èµ¡´Ø¤¬Áí½Ð¤Ç¥°¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ä¼«¹ñ¤ÎËÇ°×Åý·×¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤·Á¤Î¡Ö¹ñ²ÈÌ©Í¢¡×¤¬Âç¡¹Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì©Í¢¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¡¢²ÌÊª¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÏÃæ¸Å¼Ö¤¬ÂçÎÌ¤Ë¼è¤ê´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤ÎÀ©ºÛ·èµÄ¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÍ¢Á÷µ¡´ï¤ÎÍ¢½Ð¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÀÜ¶á¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ï·ù¤¬¤é¤»¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ÊÁ°¤ÏÃæ¹ñÅö¶É¤âÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿À©ºÛÂÐ¾ÝÉÊ¤ÎÌ©Í¢¤¬¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë°ì¼ï¤Î·ÐºÑÀ©ºÛ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ãæ¸Å¼ÖÌ©Í¢¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢º¾µ½¤ËÁø¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¸½ÃÏºß½»¤Î40Âå¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢»ñ¶â¤òÅê»ñ¤·¤Æ¹ñ²ÈÌ©Í¢¤ÇÃæ¸Å¼Ö10Âæ¤òÍ¢Æþ¤·¤¿¡£1Âæ¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤Ï7Ëü¸µ¡ÊÌó142Ëü5000±ß¡Ë¤«¤é7Ëü2000¸µ¡ÊÌó146Ëü5000±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼Ö¤ÏÉ½ÌÌ¤¬¥Ô¥«¥Ô¥«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÇ¯¼°¤¬¸Å¤¯Ãæ¿È¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¼Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤ÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â2Ëü¸µ¡ÊÌó40Ëü7000±ß¡Ë¤Ç¡¢8Ëü¸µ¡ÊÌó163Ëü±ß¡Ë¤ÇÇä¤Ã¤Æ1Ëü¸µ¡ÊÌó20Ëü4000±ß¡ËÌÙ¤±¤ëÌÜÏÀ¸«¤¬´°Á´¤Ë³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼Ö¤Ï7³ä¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥í¥ÊÁ°¤Ë¤Ï¶È¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤Ç¼Ö¤òÌ©Í¢¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¹ñ²ÈÌ©Í¢¤Ë»²²Ã¤¹¤ë·Á¤Ç¤·¤«Ì©Í¢¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨Ì©Í¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢Íø±×¤Î°ìÉô¤òÇ¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÇ°×¤ò¹ñ¤¬»Ê¤ë¡¢¶âÀµ²¸À¯¸¢¤Î¡Ö¹ñ²ÈÍ£°ìËÇ°×ÂÎÀ©¡×¤Î¼ÂÂÖ¤À¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Öµ¤Àä¡¢¼º¶Ø¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡×ËÌÄ«Á¯¡¢·³¿ÍµÔ»¦¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¾ìÌÌ¡Ë
¹ñ²ÈÌ©Í¢¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤Ãæ¸Å¼Ö¤¬ÆÏ¤¤«¤Ê¤êÌÙ¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍ¢Æþ¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤ÎËÇ°×¶È¼Ô¤ÏÊªÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¸Ä¿Í¤¬Ãæ¹ñ¤ËÍè¤ÆÄ¾ÀÜ¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¾è¤¸¤Æ¡¢ÇÑ¼ÖÀ£Á°¤Î¥¸¥ã¥ó¥¯¼Ö¤òÍ¢½Ð¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£ÅÅÏÃ¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶È¼Ô¤ÏÃÎ¤é¤ÌÂ¸¤¼¤Ì¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤À¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¶È¼Ô¤Ï¡¢Ìµ¾ò·ï¤ÇÀèÊ§¤¤¤òÍ×µá¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤³¡ÊËÌÄ«Á¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ç¼¼ÖÁ°¤Î¼Ö¤Î¾õÂÖ¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¾ðÊó¶Ú¡Ë
1ÅÙ¤Ë5Âæ°Ê¾åÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Í¢Æþ¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤³Û¤Î¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¤¤³¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤Ê¤É°ì¸þ¤Ëµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¥ï¥Ã¥¯¡ÊÍ¢Æþµö²Ä¾Ú¡Ë¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÀÁµá¤¹¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶È¼Ô¤¬°ÆÁ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¾ì¤É¤ª¤ê¤Î²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ëÃæ¸Å¼Ö¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÉ¿´Åª¤Ê¶È¼Ô¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Åê»ñ¤·¤¿ËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Þ¤È¤â¤Ê¼Ö¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÅÙ½Å¤Ê¤ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î·Ù¹ð¤Ë¼ª¤òÂß¤µ¤º¡¢³Ë¼Â¸³¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¼Â¸³¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¼«¤é·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¾·¤¤¤¿ËÌÄ«Á¯¤À¤¬¡¢À©ºÛ²ò½ü¤Î¸«¹þ¤ß¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤È¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂ³¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤âÃæ¹ñ¤Ç¡¢Âå¶â¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ê¤ÉËÌÄ«Á¯¤Ë¤ÏÁêÅöÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤ÍÍ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£