¡ÈÀ±ÌÀ¤ê¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¡É 6Ç¯È¾¤Ö¤ê¡ª°¤ÁÉÃæ³Ù¤Î²Ð¸ý¥«¥á¥é¤òÄ¶¹â´¶ÅÙ¥«¥á¥é¤Ë¹¹¿·¡¡·§ËÜ
·§ËÜ¸©¤Î°¤ÁÉÃæ³Ù¤Î²Ð»³³èÆ°¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²Ð¸ý¥«¥á¥é¤¬¡¢¹â´¶ÅÙ¤Î¥«¥á¥é¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÀ±ÌÀ¤ê¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¡É 6Ç¯È¾¤Ö¤ê¡ª°¤ÁÉÃæ³Ù¤Î²Ð¸ý¥«¥á¥é¤òÄ¶¹â´¶ÅÙ¥«¥á¥é¤Ë¹¹¿·¡¡·§ËÜ
²Ð¸ý¥«¥á¥é¤Ï¡¢°¤ÁÉ²Ð»³ÇîÊª´Û¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿1982Ç¯°ÊÍè¡¢Ãæ³ÙÂè1²Ð¸ý¤ÎÀ¾Â¦¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ²Ð»³³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤òµÏ¿¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ïµ¤¾ÝÄ£¤Î¤Û¤«ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¤Ë¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥«¥á¥é¤ÏNEC¤¬³«È¯¤·¤¿Ä¶¹â´¶ÅÙ¥«¥á¥é¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥«¥á¥é¤ËÈæ¤Ù¡¢Ìë´Ö¤ÎÀ±ÌÀ¤«¤êÄøÅÙ¤Î°Å¤¬¤ê¤Ç¤â¥Î¥¤¥º¤Î¾¯¤Ê¤¤±ÇÁü¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¤ìÂØ¤¨ºî¶È¤ÏÌµ»ö¤Ë´°Î»¤·¡¢2018Ç¯9·î°ÊÍè¡¢6Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥«¥á¥é¤Ø¤È¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»³ÇîÊª´Û¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËËÉºÒ¤ä¸¦µæ¡¢´Ñ¸÷¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
Áòº×,
Ä¹Ìî,
ÇÛÀþ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÀÅ²¬,
³ùÁÒ,
½»Âð,
¾²ÃÈË¼,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹