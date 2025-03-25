RKK

¼Ì¿¿³ÈÂç

±ÊÀÄÊ¸¸Ë¤¬½êÍ­¤·¡¢·§ËÜÂç³ØÉíÂ°¿Þ½ñ´Û¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëºÙÀî²È¤ÎÊ¸½ñÌó9300ÅÀ¤¬¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ¾ëÆþ¾ë¤ÎÂè°ìÀ¼¡Ö¹¾¸Í¾ë¤ÎÂ¾¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¤­¤Ê¡Ä¡×ÎòÂåÈÍ¼ç¤Îµ­Ï¿¡ÖºÙÀî²ÈÊ¸½ñ¡×9346·ï¤¬¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë

¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤«¤éÌÀ¼£»þÂå½é´ü¤Ë¤«¤±¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿ºÙÀî²È¤ËÅÁ¤ï¤ëÊ¸½ñ¡¢9346ÅÀ¤Ç¤¹¡£

ºÙÀîÈÍ¤ÎÎòÂåÈÍ¼ç¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤¬Â¿¤¯Ê¸½ñ¤«¤é¤ÏÅö»þ¤ÎËëÉÜ¤ÈÈÍ¤Î´Ø·¸¤äÈÍ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ãæ¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ·§ËÜ¾ë¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÙÀîÃéÍø¤¬¡Ö¹¾¸Í¾ë¤ÎÂ¾¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¤­¤Ê¾ë¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âè°ìÀ¼¤òµ­¤·¤¿Ê¸½ñ¤â¤¢¤ê¡¢¼ÁÎÌ¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

±ÊÀÄÊ¸¸Ë¤¬´ÉÍý¤¹¤ëºÙÀî²È¤ÎÊ¸½ñ¤Î¤¦¤Á¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤«¤é¤Î½ñ¾õ¤Ê¤É266ÅÀ¤Ï´û¤Ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÄÉ²ÃÊ¬¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢9612ÅÀ¤¬¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£