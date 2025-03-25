¸µÇµÌÚºä46¤ÎÀ¸¶ðÎ¤Æà¤¬¥¹¥Þ¥Û¤òÊ¶¼º¡¢·ë¶ÉÅðÆñ¤µ¤ì¡Ö¤¢¡¼¡¢¡¢¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×
¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¸¶ðÎ¤Æà¡Ê29¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íî¤È¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Ìá¤é¤º¡¢ÅðÆñ¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥í¡¼¥é¡¢ËÜÌ¾¤ò¸øÉ½¡¡Êì¤Î¸Î¶¿¤ÇÇÀ¶È¤ò³Ø¤Ö·è°Õ¤òÀë¸À
¡¡À¸¶ð¤Ï¡ÖÍî¤È¤·¤¿»ä¤¬°¤¤¤¬¡£·ÈÂÓÅð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Î³§¤µ¤ó¡£Wi-Fi´Ä¶¤Ç¤·¤«Ï¢Íí¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤È¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤ÏÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÃµ¤·¤¿¤ó¤À¡£Á´¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤·¡¢Ãµ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢·ë²ÌÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ê¡¢ÍøÍÑÄä»ß¤È¤«Á´Éô¤·¤¿¤«¤é°Â¿´¤À¤±¤É¤â¡Ä¤¢¡¼¡¢¡¢¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢·ë²ÌÅª¤ËÍî¤È¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤º¡¢ÅðÆñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£