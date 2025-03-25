»°½Å¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ËÊú¤­¤Ä¤¯¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿32ºÐ¤ÎÃËÀ­¶µÍ¡¤ò24ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ä¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·¬°÷ÃÏ¶è¤Î¸©Î©¹â¹»¤Ë¶Ð¤á¤ëÃËÀ­¶µÍ¡(32)¤Ç¤¹¡£

¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¶µÍ¡¤ÏµîÇ¯11·î¤«¤éº£Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢³Ø¹»¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤È2¿Í¤­¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤ò½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÂÎ¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤¿¤êÊú¤­¤·¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¶µÍ¡¤È½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÏÉô³èÆ°¤Î¸ÜÌä¤ÈÉô°÷¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬Í§¿Í¤ËÁêÃÌ¤·ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ­¶µÍ¡¤Ï¡Ö½ù¡¹¤Ë½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»°½Å¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¡±ÊÏÂ¿­¶µ°éÄ¹¤Ï¡Ö¶µ°é¤Ë·È¤ï¤ë¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Þ¤¸¤­¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£