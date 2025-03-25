µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡¢¶äºÂ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ð¡¼¡Ö¤Ê¡¼¤Ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡¡¡ÈµÈ¹âÀá¡É¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤ë
½÷Í¥µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ê36¡Ë¤¬25Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Þ¥í¥Ë¥¨¥²¡¼¥È¶äºÂ¡¡3¤Ç¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ï¡¼¥¯¥®¥ó¥¶¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°È¯É½²ñ¡¦ÆâÍ÷²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¤æ¤ë¤ê¤È¤·¤¿¡ÈµÈ¹âÀá¡É¤ÇÊóÆ»¿Ø¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGLOBAL WORK¡×½é¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¤¬27Æü¡¢Æ±½êÃÏ²¼1³¬¡Á2³¬¤Þ¤Ç¤Î3¥Õ¥í¥¢¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëµÈ¹â¤Ï¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤«¤ß¡Ö½Ð¤Ð¤Ê¤ò¤¯¤¸¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ò¸«¤Æ¡ÖÁÛÁü¤è¤ê¤âÂç¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤«¤ß¤Á¤é¤«¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Æ±Å¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¶äºÂ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÏ·ÊÞ¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¼«Ê¬¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×¤¬¥Ð¥Ã¤Æ³¸¤ÎÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡Ä¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¡¼¥É¤È¤«¤Ú¤Ú¤Ú¡¼¤Ã¤ÆÈô¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¡¼¤Ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃ¦ÎÏ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¶äºÂ¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¤ªÅ¹¤È¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹â¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Ë¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÃ¯¤«¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡£¼«¿È¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¤Ê¤Ç¸ª¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£¸ª¥Ñ¥Ã¥ÉÂç¹¥¤¡×¡£¼ç±é¤·¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÂç²Ï¤Ç½½ÆóÃ±¡Ê¤Ò¤È¤¨¡Ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤Ê¤Ç¸ª¤À¤«¤é¡Ë¸ª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÃå¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£