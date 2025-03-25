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https://nypost.com/2025/03/24/us-news/fbi-launches-task-force-to-nail-criminals-behind-fiery-tesla-attacks/
The FBI launched a task force to investigate Tesla attacks | The Verge
https://www.theverge.com/news/635091/fbi-tesla-task-force-terrorism
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