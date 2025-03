ドナルド・トランプ大統領が就任し、電気自動車メーカー・テスラのイーロン・マスク氏が政府効率化省(DOGE)を主導するようになってから、政府職員が次々と解雇されています。マスク氏の独善的な動きに不満を抱くアメリカ国民は、抗議活動としてテスラ車を狙った破壊行為を繰り返しており、これは「Tesla Takedown(テスラ・テイクダウン)」としてソーシャルメディア上で拡散されています。そんなテスラ・テイクダウンに対して、ついに連邦捜査局(FBI)が特別チームを立ち上げ調査に乗り出したことが明らかになりました。

Exclusive | FBI launches task force to nail criminals behind fiery Tesla attackshttps://nypost.com/2025/03/24/us-news/fbi-launches-task-force-to-nail-criminals-behind-fiery-tesla-attacks/The FBI launched a task force to investigate Tesla attacks | The Vergehttps://www.theverge.com/news/635091/fbi-tesla-task-force-terrorism「テスラ・テイクダウン」ではテスラの施設や車両が破壊行為のターゲットとされています。実際にどのような破壊行為が行われているのかは、以下の記事にまとめられています。なお、「テスラ・テイクダウン」に対して、トランプ大統領は公の場でテスラ支持を表明し、テスラ車への破壊行為は「国内テロ」とまで発言していました。トランプ大統領が「テスラ車への破壊行為は国内テロ」と発言するも依然としてテスラ車への放火などが相次ぐ、FBIのテロ対策部隊も捜査に乗り出す - GIGAZINEこれに対して、アメリカ司法省のパム・ボンディ長官はテスラ車への攻撃を続ける人々に向け、「何の罪も受けずに犯罪を犯していた時代は終わりました。これは警告です。もしもテスラの資産に対する国内テロの波に加われば、司法省があなたを刑務所送りにするでしょう」と警告しました。テスラ車への破壊行為を止めるべくアメリカ司法省が放火犯を起訴、テスラに対する破壊行為を行えば「刑務所送りにする」と警告 - GIGAZINE2025年3月24日(月)、FBIはテスラの車両と充電ステーションに放火した犯人を捕まえるための特別捜査班を立ち上げたことを発表しました。FBIは2025年3月にテスラの車両・販売店・充電ステーションへの破壊行為に関する報告を48件受け取っており、そのうち少なくとも7件で地元警察と協力して捜査を行っているそうです。FBIは新たに10人からなるタスクフォースを編成しており、メンバーの内訳はATF(財務省アルコール・タバコ・火器および爆発物取締局の特別捜査官および情報分析官)の職員とFBIの対テロ部門(国内テロ対策課や大量破壊兵器課を含む)の職員などとのことです。なお、ATFは火炎瓶攻撃が行われたテキサス州サンアントニオを皮切りに、FBIの現地事務所に人員を配置しているとNew York Postは報じています。FBIのカシュ・パテル長官はNew York Postに対し、「最近のテスラへの襲撃のような暴力行為、破壊行為、国内テロは、法の力で徹底的に追及されるだろう」という声明を発表しました。トランプ大統領も、テスラへの破壊行為を繰り返す人々に対して、「エルサルバドルに送って20年の懲役刑に服させる」と提案しています。FBIはユタ州ソルトレークシティで運営されている無政府主義者のブログを調査している他、3月29日に予定されているテスラのショールームおよび充電ステーションでの500人規模のデモについても追跡調査を実施しています。元FBI監督特別捜査官で銃所有者団体・コンシールドキャリー協会の教育訓練責任者であるロブ・チャドウィック氏は、The Washington Postに対して「これらの攻撃は明らかにFBIが定めた国内テロの定義に当てはまります」「私たちが話しているのは、環境、政治、社会などイデオロギー的信念に動機づけられた、特定の企業を標的とした組織的暴力行為です」「FBIは国内テロを、アメリカ国内の個人またはグループがイデオロギー的目標に動機づけられ、民間人を脅迫または強制したり、政府の政策に影響を与えたりする暴力的犯罪行為と定義しています」と言及しました。