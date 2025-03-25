¾¦ÉÊ·ôÇÛÉÛ¤ÎÀÐÇËÁíÍý¡Ö¥±¥Á¡×ÄêÉ¾¤Ë¡Ö¤¸¤¯¤¸¤¿¤ë»×¤¤¡×¤â¡¡µÆ´ÖÀéÇµ»á¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¡¢¸«¸í¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎµÆ´ÖÀéÇµ»á¤¬£²£µÆü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐÁíÍý¤¬¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡Ö¥±¥Á¡×¤ÎÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¸¤¯¤¸¤¿¤ë»×¤¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀÐÇËÁíÍý¤Î¿·¿ÍµÄ°÷£±£°Ëü±ß¾¦ÉÊ·ôÌäÂê¤òÆÃ½¸¡£¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´·½¬²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤·¤Æ¡¢µÄ°÷¤¿¤Á¤Î¾Ú¸À¤Ê¤É¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¡¢£±£°Ëü±ß¾¦ÉÊ·ô¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ®µ·¤À¤È¿Ê¸À¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ä¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥±¥Á¤À¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÄêÉ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤¸¤¯¤¸¤¿¤ë»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿º´Æ£ÀéÌð»Ò»á¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¥±¥Á¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÁêÅöµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Â¾¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¤À¤È²òÀâ¡£¤À¤¬¤½¤ì¤Ë¤è¤êÅÞÆâ´ðÈ×¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËµÆ´Ö»á¤Ï¡Ö¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÆÃÀ¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÌ£Êý¤òºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¸À¤¦¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤¬¡¢¹ñÌ±¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤Ù¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£