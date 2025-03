「ハリー・ポッター」でおなじみの白い口ひげが出来るドリンク「バタービール」をイメージしたメニューやグッズが楽しめる、初の「バタービール・シーズン」が開幕!

全国各地でバタービールが楽しめるほか、思わず乾杯したくなるグッズが続々登場しています☆

「ハリー・ポッター」バタービール・シーズン メニュー・グッズ

開催期間:2025年3月〜5月末まで

映画『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』で「ハリー・ポッター」「ロン・ウィーズリー」「ハーマイオニー・グレンジャー」・が「3本の箒」で集まった際に初めて登場したドリンク「バタービール」

バタースコッチとショートブレッドのような風味のドリンクは、たくさんの魔法使いと世界中のファンに愛されています。

今回実施される祝祭「バタービール・シーズン」では、「バタービール」をテーマにしたメニューやグッズがタリーズコーヒーやワーナー ブラザース スタジオツアー東京などにラインナップ。

「バタービール・シーズン」に楽しめるドリンクや雑貨などをまとめて紹介していきます☆

タリーズコーヒー “Magical Coffee Time” 〜Enjoy “BUTTERBEER TM” flavors at Tully’s Coffee〜「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」

ラインナップ・価格:左から)

「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」 Tall のみ 740円(税込)※コラボレーション限定のデザインカップで提供されます※アルコールは含みません「ハリー・ポッター バタービール ミニチャーム」 1,100円(税込)(上記ドリンク1杯につき)※単品での購入はできません※4月2日(水)のみ、ひとり様2個までの購入制限が実施されます

発売日:2025年4月2日(水)〜

※店舗によって異なる場合があります

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

バタービールの味わいを、より身近に、気軽に楽しめるよう、日本のカフェチェーンで初めて、全国のタリーズコーヒーに期間限定ドリンクが登場。

タリーズコーヒーならではのバタービールの味わいを追求した「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」がラインナップされます。

なめらかな口あたりに、バターやキャラメルのような甘い香りが広がり、エスプレッソの程よい苦みがアクセントになった、満足感のある一杯です!

さらに、バタービールがそのまま小さくなったようなビジュアルのキーホルダーも販売。

カバンやポーチに付けて楽しめる「ハリー・ポッター」グッズです。

販売中:ハリー・ポッター マホウドコロ「バタービール」モチーフグッズ

グッズ名・価格:

・ハリー・ポッター バタービール ジョッキ 360mL 2,970円(税込)

・ハリー・ポッター バタービール コースター 1,650円(税込)

・ハリー・ポッター 三本の箒 ブローチ 2,970円(税込)

・ハリー・ポッター バタービール キーリング 2,200円(税込)

・ハリー・ポッター バタービール キャンディ缶 3,080円(税込)※4月中旬発売

販売店舗:ハリー・ポッター マホウドコロ 赤坂 Wizarding World Street店、ランドマークプラザ店、栄公園店、オンラインショップ

ハリー・ポッター マホウドコロにて販売されている「バタービール」をモチーフにしたグッズ。

レトロなデザインのジョッキグラスや、

立体的な造形が特徴のコースター、

バタービールを提供しているパブ「三本の箒」モチーフのブローチや、

バタービールのキーリングがラインナップ。

4月中旬からは、バタービール味のキャンディが仲間入りします。

販売中:Harry Potter Cafe「バタービール」テーマメニュー

メニュー名・価格:

【Harry Potter Cafe】メニュー・バタービール フラッフィー パンケーキ 1,490円(税込)・バタービール アイス 690円(税込)・バタービール チアーズプリン 990円(税込)【Harry Potter Cafe Window】メニュー・バタービール アイス スクープ 690円(税込)

販売期間:販売中〜2025年5月30日(金)まで

※記載の販売日程よりも早く提供終了となる場合があります

販売店舗:Harry Potter Cafe、Harry Potter Cafe Window(テイクアウト専門店)

所在地:東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー1階

たくさんの魔法使いと世界中のファンに愛される「バタービール」をテーマにしたメニューが、Harry Potter CafeとHarry Potter Cafe Windowにて販売中。

思わず乾杯したくなる、映画に出てくるジョッキのようなグラスに入ったバタービール風味のチアーズプリンが登場しています。

ほかにも、パンケーキやアイスなど限定メニューが4種類ラインナップ☆

販売中:ワーナー ブラザース スタジオツアー東京「バタービール」風味メニュー

メニュー名・価格:

【フードホール】メニュー・バタービールパンケーキ 1,400円(税込)【フロッグカフェ】メニュー・バタービール プリン 500円(税込)・バタービール ミルクシェイク 950円(税込)

販売店舗:ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターでは、「バタービール・シーズン」に合わせて、ツアーの前後で立ち寄ることができるフードホールとフロッグカフェの2店舗にてバタービールフレーバーの新作スイーツメニュー3種を販売中。

フロッグカフェで大人気のミルクシェイクがバタービールフレーバーになって登場するほか、見た目もバタービールそっくりでかわいらしいテイクアウト可能なプリン、ボリューム満点のパンケーキが提供されています。

バタービールシーズンを満喫できるスペシャルメニューです☆

「ハリー・ポッター」でおなじみの白い口ひげが出来る「バタービール」をイメージした、思わず乾杯したくなるメニューや雑貨。

2025年3月よりスタートした「バタービール・シーズン」で楽しめるメニュー・グッズの紹介でした☆

All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 思わず乾杯したくなるドリンクやスイーツ、かわいい雑貨も!「ハリー・ポッター」バタービール・シーズン appeared first on Dtimes.