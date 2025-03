久在屋は、2025年4月8日(火)から期間限定で『有機栽培さとういらず』の地豆腐を販売します。

久在屋『有機栽培さとういらず』の地豆腐

販売価格 : 508円(税込)

販売店舗 : 京の地豆腐 久在屋 本店

京の地豆腐 久在屋 高島屋京都店

※大豆の入荷量に限りがある為、販売予定数に達した場合には早めに終了させていただきます。

■地大豆へのこだわり

日本の自給率は、約6%と言われています。

豆腐づくりに使われる大豆は、それよりかなり高い自給率となっていますが、それでも25%程度です。

その自給率を支えている国産大豆は、ほとんどが「奨励品種」と呼ばれる大豆ですが、その陰に隠れた幻とも言える大豆があります。

それが「地大豆」(在来品種)です。

地大豆は、農家が自家用に細々と栽培していることが多く、あまり市場に出回りません。

しかし、その中には、驚くほど味わい深い、滋味豊かな大豆が数多くあるのです。

日本各地の契約農家の地大豆(在来種大豆)を100%原料に使用

■産地で特製が異なる地大豆

日本各地に約300種類あるといわれている地大豆。

それぞれが土地独自の個性を備えており、同じ大豆でも産地によって特性が全く異なります。

豆の香りが強いものや、甘味が強いもの、上品な風味のものもあれば、コクが強いものなど、それぞれの特性を見極め、美味しさを最大限引き出す豆腐づくりをおこなっています。

久在屋では、日本各地の契約農家から頂いた地大豆を月替わりで使用しています。

これまでに豆腐加工した大豆一覧

■有機栽培さとういらずとは

群馬県藤岡市にある米達磨(こめだるま)で、農薬や化学肥料に頼らず自然界の力だけで作られた土で手間暇をかけて栽培されています。

美しい緑色の青大豆でとても甘みが強いのが特長です。

まずは何もかけずに一口。

その後、お好みで天然塩やだし醤油等でお楽しみください。

群馬県藤岡市 上州百姓 米達磨(こめだるま)

有機栽培さとういらず大豆

桶よせ豆腐イメージ

【京の地豆腐 久在屋 本店】

所在地 : 京都市右京区西京極北大入町132番地

定休日 : 水曜日

営業時間 : 10:00〜17:00

TEL : 075-311-7893

【京の地豆腐 久在屋 高島屋京都店】

所在地 :京都市下京区四条通河原町西入真町52 地下一階生鮮売場

定休日 :不定休

営業時間:10:00〜20:00

TEL :075-252-7468

