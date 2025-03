【バタービール・シーズン】 開催期間:3月末~5月末

ワーナー ブラザース ジャパンは、祝祭「バタービール・シーズン」を3月末から5月末にかけて開催する。

「ハリー・ポッター」作品で登場以降、たくさんの魔法使いと世界中のファンに愛されるドリンク「バタービール」をテーマにした商品が続々展開。全国各地でバタービールをイメージしたドリンクやアイテムが販売される。

「タリーズコーヒー」ではバタービール風味のドリンク「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」が4月2日から、ハリポタグッズを扱うショップ「ハリー・ポッター マホウドコロ」ではジョッキグラスやコースターなどのアイテムやバタービール味のキャンディなどが4月中旬から登場する。

そのほか、「Harry Potter Cafe」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」でもバタービール風味のメニューがラインナップ。白い口ひげが出来る“あのドリンク”をイメージした、思わず乾杯したくなる商品を楽しめる。

身近に、気軽に、楽しめる!バタービール風味のドリンクがタリーズから登場

販売期間:4月2日~ ※店舗によって異なる場合がある

【商品概要】

ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク 740円 ※Tall のみ(アルコールは含まれない) ハリー・ポッター バタービール ミニチャーム 1,100円 ※上記ドリンク1杯につき購入可能

ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク&ミニチャーム

ハリー・ポッター マホウドコロにて「バタービール」をモチーフにしたアイテムが販売中

販売期間:販売中(バタービール キャンディ缶のみ4月中旬発売予定)

□「ハリー・ポッター マホウドコロ」オンラインショップのページ

【商品概要】

ハリー・ポッター バタービール ジョッキ 360mL 2,970円 ハリー・ポッター バタービール コースター 1,650円 ハリー・ポッター 三本の箒 ブローチ 2,970円 ハリー・ポッター バタービール キーリング 2,200円 ハリー・ポッター バタービール キャンディ缶 3,080円 ※4月中旬発売

ハリー・ポッター バタービール ジョッキ 360mL

ハリー・ポッター バタービール コースター

ハリー・ポッター 三本の箒 ブローチ

ハリー・ポッター バタービール キーリング

ハリー・ポッター バタービール キャンディ缶

Harry Potter Cafeでバタービール風味のメニューが登場

販売期間:5月30日まで(予定)

※好評につき販売日程よりも早く提供が終了となる可能性がある

【Harry Potter Cafeメニュー】

バタービール フラッフィー パンケーキ 1,490円 バタービール アイス 690円 バタービール チアーズプリン 990円

【Harry Potter Cafe Windowメニュー】

バタービール アイス スクープ690円

Harry Potter Cafeでの提供メニューイメージ

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京で、バタービール風味のメニューが登場

販売期間:販売中

【フードホールメニュー】

バタービールパンケーキ 1,400円

【フロッグカフェメニュー】

バタービール プリン 500円 バタービール ミルクシェイク 950円

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京での提供メニューイメージ

All characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s25)