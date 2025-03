¤ªÅò¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª²ñÄÅÅ·Êõ¾úÂ¤¡Ö¤Û¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÌ£Á¹½Á¡×

1871年創業の会津の老舗味噌蔵・会津天宝醸造は、フリーズドライ「ほっとおいしいお味噌汁」シリーズを2025年3月に同社オンラインショップ「一汁一菜亭」限定で販売。

会津天宝醸造「ほっとおいしいお味噌汁」

わかめのお味噌汁/ほうれん草のお味噌汁

価格 :それぞれ【5個入】875円(税込)〜【60食入】9,720円(税込)

購入方法:同社通信販売のみ

内容量 :わかめのお味噌汁…8.1g、ほうれん草のお味噌汁…7.2g

賞味期限:製造より365日

1871年創業の会津の老舗味噌蔵・会津天宝醸造は、フリーズドライ「ほっとおいしいお味噌汁」シリーズを2025年3月に同社オンラインショップ「一汁一菜亭」限定で販売。

■概要

かつお・昆布の合わせ出汁に、創業以来つくり続けている会津みそ定番の「田舎みそ」を使い、まるで手作りしたような本格的なお味噌汁の味を目指しました。

ラインナップは「ほうれん草のお味噌汁(ほうれん草・えのき・豆腐)」と「わかめのお味噌汁(わかめ・ねぎ・油揚げ)」の2種類です。

忙しいとき、職場のランチ、お味噌汁を作り忘れた時などにも、お湯があればいつでも手軽に美味しいお味噌汁を楽しめます。

また、防災備蓄や、離れて暮らすご家族への贈りものなど、様々な用途で使えます。

老舗味噌屋のこだわりが詰まった一杯で、毎日の食卓に「ほっ」とするひと時が楽しめます。

■お召し上がり方

袋の中身をお椀にあけ、熱湯(約160ml)を注いで良くかき混ぜてください。

お好みにより湯の量を加減してください。

※熱湯の取り扱いには十分ご注意ください。

開封した個包装は一度に使い切ってください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お湯があればいつでも手軽に楽しめる!会津天宝醸造「ほっとおいしいお味噌汁」 appeared first on Dtimes.