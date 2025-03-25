¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¡¡´õÎÉÍü¤µ¤ó¡¡2²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¡¡Ö½Å¤¯¤¤Ä¤¤ÉûºîÍÑ¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤µ¤¨Æñ¤·¤¯¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¶ÚÆùÄË¤È´ØÀáÄË¡×¡Ö¤·¤Ó¤ì¤¬¤«¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·ºòÇ¯12·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î´õÎÉÍü¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¡¡´õÎÉÍü¤µ¤ó¡¡2²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¡¡Ö½Å¤¯¤¤Ä¤¤ÉûºîÍÑ¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤µ¤¨Æñ¤·¤¯¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¶ÚÆùÄË¤È´ØÀáÄË¡×¡Ö¤·¤Ó¤ì¤¬¤«¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂà±¡¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Èµ¤»ý¤Á¡£¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ôÆü´Ö¡¢½Å¤¯¤¤Ä¤¤ÉûºîÍÑ¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤µ¤¨Æñ¤·¤¯¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¿ôÆü¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÊâ¤¯»þ¤Ï¡¢¹ø¤ò¶Ê¤²¤Æ¡¢Êâ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¾¯¤·ÂÎÄ´¤â¾¯¤·²þÁ±¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ·ÈÂÓ¤ò¤ä¤Ã¤È¼ê¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÉûºîÍÑ¤¬¶¯¤¯½Ð¤ë»þ¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê·ÈÂÓ¤ò¿¨¤ì¤ë¤Û¤É¤Îµ¤ÎÏ¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤â¡¢ÃÊ¡¹¤È¡¢¤³¤ì¤â´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ëè²ó¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¡¡¶ÚÆùÄË¤È´ØÀáÄË¤Ë¡¢¿·¤·¤¯ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÉûºîÍÑ¤Î¤·¤Ó¤ì¤¬¤«¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2²óÌÜ¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÉûºîÍÑ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¿©Íß¤Ï¤¢¤ê¡¢ÉáÄÌ¤Ë¿©»ö¤â¼è¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤Î¤Ç»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤ËÉü³è¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤òÂÑ¤¨¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¦»ö¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ëÂè2¥¯¡¼¥ëÌÜ¤ÎÂà±¡¸å¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆ±¤¸¤¯ÉÂµ¤¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ÎËÜÅö¤Î¶ì¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤«¤é¡¢Îå¤Þ¤·¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ç¡¢»ä¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï°¦¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤È»ä¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯È¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²¿¤«¤Î¤ªÌò¤Ë¡¢»ä¤Î·Ð¸³¤¬Î©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï»ä¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ²¹¤«¤¯Í¥¤·¤¤³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤ÎÂ¸ºß¤¬»ä¤Îµß¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤¬º£¡¢»ä¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¤È»×¤¨¤ëÀ¸¤¤ëÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û