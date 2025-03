Ææ²ò¤­¤ä¥²¡¼¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªÀÄ¿¹¸©¸©ÅÚÀ°È÷Éô´ÆÍý²Ý¡Ö¥Á¥«¥é¥³¥Ö¥¹¥¿¡¼¡×

青森県県土整備部監理課は、本県の建設業の担い手確保を図る取組の一環として、男性の利用者が多いスナックにおいて、会話の中で「建設業」について話すきっかけになるツールとして、特製コースター「チカラコブスター」(建設業トークスターター)を3月25日(火)の「スナック向け建設業セミナー」以降順次配布します。

青森県県土整備部監理課「チカラコブスター」

■コースター3種類の概要

裏面が、建設業にまつわる謎解きやゲームになっています。

コースターは3種類ですが、スナックの周遊につながることを目指し、各店1種類の配布となります。

<診断スナック「ときめき足場工事」>

裏面の二次元コードを読み込み、簡単な質問(8問)に答えるだけで、自分にあった建設業の職種(とび、設計士、建築士、左官業など)が分かります。

<ゲームスナック「恋の重機ラブオペレーション」>

裏面を上にしてルーレットのように回転させ、赤い矢印が向いた人が「現場監督」。

黒い矢印の人に質問できます。

黒い矢印の人は、質問に答えたくない場合は、一杯飲みましょう!

ゲームスナック「恋の重機ラブオペレーション」

ゲームスナック「恋の重機ラブオペレーション」裏面

<謎解きスナック「杭打ちラプソディ」>

裏面に漢字が並んだ暗号があります。

これは何の仕事の業種のことを示すのか、暗号を解いてみてください。

謎解きスナック「杭打ちラプソディ」

謎解きスナック「杭打ちラプソディ」裏面

